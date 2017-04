Lörrach Autofahrer gehen aufeinander los

Nachrichten-Ticker

17:22 Bielefelder IS-Terrorist zu fünf Jahren verurteilt

Düsseldorf - Ein 23-jähriger Bielefelder ist als IS-Terrorist vom Düsseldorfer Oberlandesgericht zu fünf Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Er habe umfassend gestanden und eingeräumt, sich mit der Terrormiliz voll identifiziert zu haben, sagte die Vorsitzende Richterin Barbara Havliza. Als "Osama al-Almani" war er im Internet in Videos aufgetaucht, teilweise vermummt, mit Kalaschnikow-Sturmgewehr und Machete. Er habe in seinem Facebook-Account IS-Sympathisanten in Deutschland aufgefordert, Anschläge zu begehen.

17:17 Autohersteller Opel baut für Integration in PSA-Konzern um

Rüsselsheim - Opel schwört seine Mitarbeiter auf die Übernahme durch den französischen Autokonzern PSA ein. Bei zeitgleichen Betriebsversammlungen an allen deutschen Opel-Standorten wurde die Belegschaft über die geplante Neuorganisation des Unternehmens informiert. Alle europäischen Geschäfte von Opel, die Teil von PSA Peugeot Citroën werden, sollen unter dem Dach einer Gesellschaft gebündelt werden. Für die Mitarbeiter ändere sich dadurch zunächst nichts, so das Unternehmen. In einem ersten Schritt wird die Adam Opel AG in eine GmbH umgewandelt.

17:10 Check24 muss Versicherungskunden besser informieren

München - Das Oberlandesgericht München hat ein Urteil mit Signalwirkung für den Verbraucherschutz im Internet gesprochen: Das Internetportal Check24 muss künftig seine Kunden vor dem Online-Abschluss einer Versicherung besser informieren und gründlicher beraten als bisher. Das entschied der 29. Zivilsenat. Check24 muss künftig die Besucher der Webseite beim ersten Geschäftskontakt unübersehbar darauf hinweisen, dass das Portal nicht nur Preise vergleicht, sondern als Versicherungsmakler Provisionen kassiert.

17:08 Charles und Camilla beenden Europareise mit Bio-Wein und Pferden

Wien - Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla haben ihre einwöchige Europareise in Wien mit einem Glas Bio-Wein ausklingen lassen. Das Paar besuchte unter regem Medieninteresse einen Bio-Heurigen am Rande der Hauptstadt. Der 68-jährige Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall amüsierten sich bei volkstümlicher Musik und Häppchen. Zuvor besuchten die beiden noch das Jüdische Museum und eine Probe der Wiener Philharmoniker im Musikverein.

16:47 Ministerium warnt Polizei vor IS-Messerattacken

Düsseldorf - Das NRW-Innenministerium warnt in einer internen Mitteilung Polizisten vor Messerangriffen durch IS-Sympathisanten. "Die Terroristen des sogenannten IS veröffentlichen seit längerem Videos, in denen Anhänger zu Attentaten auf "Ungläubige" aufgerufen und angeleitet werden", sagte ein Sprecher. In einem der Videos gehe es um Messerangriffe auf Polizisten. Das "Westfalen-Blatt" hatte zuerst darüber berichtet. Nach Angaben des Sprechers hat die Polizei Standbilder aus dem Film ins polizeiinterne Intranet eingestellt. Es gehe darum, die Beamten für solche Angriffe zu sensibilisieren.