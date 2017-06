Lörrach Autofahrer schwer verletzt

Lörrach. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer ist auf der L141 vom Waidhof kommend kurz vor dem Ortseingang Lörrach aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und eine steile Wiese hinabgerollt. Dort stieß der PKW gegen mehrere kleine Bäume und blieb im Unterholz stecken. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde schwer verletzt – es bestehe aber keine Lebensgefahr – in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen.