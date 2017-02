Lörrach-Brombach. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstagabend in Brombach wurde bei einem Autofahrer in dessen Fahrzeug Cannabisgeruch festgestellt. Mit dem Vorwurf konfrontiert, räumte der 55-Jährige ein, Rauschgift konsumiert zu haben.

Bei der Durchsuchung des Autos konnten die Polizisten etwa ein Gramm Cannabis auffinden. Es folgte eine Blutprobe, dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.