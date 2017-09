Lörrach Autoknacker auf der Spur

Lörrach. Dank guter Zusammenarbeit zwischen einem aufmerksamen Bürger und der Polizei konnten in der Nacht zum Montag zwei mutmaßliche Autoknacker festgenommen werden, so die Polizei. Kurz nach Mitternacht teilte ein Bewohner des „Sonnenrain“ mit, dass sich dort zwei Personen an Autos zu schaffen machten. Beide seien weggerannt, als sie sich beobachtet fühlten. Sofort rückten Streifen an und stellten zwei gewaltsam geöffnete Garagentore fest. In einer Garage stand ein Auto, das offenbar durchsucht worden war. Im Verlauf der Fahndung wurden zwei junge Männer gesichtet und kontrolliert. Sie stellten sich unwissend. Ihre Angaben waren unglaubwürdig, zumal es Widersprüche gab. Da die weiteren Ermittlungen den Verdacht erhärteten, dass beide auf Diebestour waren, wurde das Duo vorläufig festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass möglicherweise weitere geparkte Autos im Bereich „Am Sonnenrain“ geöffnet und durchsucht wurden. Geschädigte werden gebeten, sich beim Revier, Tel. 07621/176500, zu melden.