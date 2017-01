Erst stand der Autoreisezug zwischen Hamburg und Lörrach vor dem Aus, nun hat der neue Betreiber Bahntouristikexpress (BTE) angekündigt, sein Angebot aufgrund der großen Nachfrage im Sommer auszubauen. Zudem drängt mit „Train4You“ ein zweiter Anbieter auf die Strecke.



Von Kristoff Meller



Lörrach. „Das Kundeninteresse am BTE-Autoreisezug ist ungebrochen. Auf die starke Nachfrage hat BTE reagiert und den Fahrplan um weitere Abfahrtstermine erweitert“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. In den Sommermonaten von Juli bis Anfang September soll ein zweiter Zug eingesetzt werden, um „die beliebte Verbindung“ auch mit Abfahrt freitags und Ankunft samstags in Hamburg anbieten zu können. Die Züge fahren in Hamburg und Lörrach jeweils gegen 19 Uhr ab. Ankunft am nächsten Morgen ist gegen sieben Uhr.



„Wir hatten sehr viele Anfragen für die Süd-Nord-Verbindung am Freitag“, erklärte Geschäftsführer Matthias Wolf im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit monatlich bis zu 27 Fahrten war das Nürnberger Unternehmen am 16. Dezember 2016 in Lörrach gestartet (wir berichteten), nachdem die Deutsche Bahn den Betrieb der rund 900 Kilometer langen Route zum 30. Oktober eingestellt hatte. Unter den Mitarbeitern vor Ort sind auch einige Zugführer und Servicemitarbeiter der DB, die zu BTE gewechselt sind. Nach knapp vier Wochen seien die Erwartungen zwar „aktuell noch nicht ganz erfüllt“, so Wolf, aber der neue Betreiber müsse „auch erst bekannt werden“. Schon jetzt lasse sich eine „steigende Nachfrage“ aufgrund des „steigenden Bekanntheitsgrads“ feststellen, weshalb er „guter Dinge“ für die Zukunft sei.



BTE bietet Liegewagen- und Schlafwagenabteile sowie ein Zugrestaurant an. Die Preisklassen richten sich nach Reisetagen, Art der Fahrzeuge sowie der Komfortklasse: Die Reise im Liegewagen kostet für vier Personen inklusive Fahrzeug ab 429 Euro. Eine Einzelperson mit Auto reist im Liegewagen ab 319 Euro. Motorradfahrer bezahlen 199 Euro.



„Urlaubs-Express“ als Konkurrenz ab Mai auf identischer Route



Doch der Erfolg von BTE ruft auch Konkurrenz auf den Plan. Ab Mai möchte „Train4You“ den „Urlaubs-Express“ auf die identische Strecke schicken. Die Verbindung von Hamburg nach Lörrach sei „der Klassiker unter den Autoreisezug-Relationen“, und die Lerchenstadt sei „beliebt als Startpunkt für die Weiterreise in den Süden, zum Beispiel nach Südfrankreich, Norditalien und Spanien“, schreibt das Unternehmen mit Sitz in Köln.



Der „Urlaubs-Express“, der laut einer Mitteilung ab 12. Mai seinen Betrieb aufnimmt, fährt drei- bis viermal wöchentlich. Das Frühstück am Platz ist im Preis inbegriffen. Die einfache Fahrt ohne Fahrzeug beginnt bei 89 Euro und endet bei der „Junior-Suite“ für 499 Euro. Tickets können bereits online gebucht werden. Die Fahrzeugmitnahme ist gegen einen Aufpreis ab 109 Euro möglich, aber keine Pflicht. Reisende ohne Auto können an diversen Zwischenhalten, zum Beispiel in Hannover, Karlsruhe oder Freiburg, zu- und aussteigen.



Mitfahrt auch ohne eigenes Auto möglich



BTE-Geschäftsführer Wolf will die Konkurrenz „erst mal auf sich zukommen“ lassen. „Wir konzentrieren uns auf uns, entscheidend ist, dass der Kunde zufrieden ist.“ Grundsätzlich handle es sich bei der Strecke und dem Lörracher Autozugterminal um eine „öffentliche Anlage“, die jedem Anbieter mit entsprechender Qualifizierung offene stehe. Zeitlich kommen sich die beiden Züge nicht in die Quere. Die Auto-Verladung von BTE findet zwischen 16.30 bis 17.20 Uhr statt, Abfahrt ist um 17.50 Uhr. Der „Urlaubs-Express“ startet laut Fahrplan erst gut drei Stunden später um 20.55 Uhr, so dass genug Zeit für die Verladung bleibt.

