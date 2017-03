Von Kristoff MellerLörrach. „Wir werden uns auf den Weg machen“, hatte Oberbürgermeister Jörg Lutz im November 2016 nach dem Beschluss durch eine Mehrheit von 19 zu 13 Stimmen im Gemeinderat versprochen. Obwohl sowohl Lutz als auch Bürgermeister Michael Wilke davor gewarnt hatten, mit der Umwandlung das Problem des ungewollten Verkehrs lediglich in die Luisen- und Haagener Straße zu verlagern.Die Stadtoberhäupter hätten die Diskussion lieber in das geplante gesamtstädtische Mobilitätskonzept eingebettet, doch eine Mehrheit aus Stimmen der Grünen, der SPD, aber auch aus Teilen der Freien Wähler und CDU machte ihnen einen Strich durch die Rechnung und folgte dem damaligen SPD-Antrag.Doch auch gestern Nachmittag herrschte mal wieder das von Anwohnern häufig beklagte Bild in der Anliegerstraße: Parksuchverkehr mit größtenteils auswärtigen Kennzeichen und nur wenige Autofahrer, die wirklich ein Anliegen in der Straße selbst haben. Im Rathaus wird jedoch bereits „intensiv an der Planung gearbeitet“, wie Klaus Dullisch, Fachbereichsleiter Straßen, Verkehr und Sicherheit, gestern im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte.Im Detail gebe es aber einige „schwierige Fragen“, weshalb laut Dullisch „nicht so schnell“ mit einem fertigen Konzept zu rechnen sei. Dieses müsse „sauber vorbereitet“ und vor der Umsetzung ohnehin noch einmal dem Gemeinderat zur Diskussion vorgelegt werden.Zu klären sei beispielsweise, wie das Erscheinungsbild der Straße zwischen Spitalstraße und Hebelpark künftig aussehen soll. Das Anbringen neuer Schilder – so wie aufgrund eines interfraktionellen Antrags im Jahr 2013 die Anliegerstraßen-Schilder – wird laut Dullisch nicht ausreichen: „Straßen sollten grundsätzlich so gebaut sein, dass ich mich als Autofahrer automatisch richtig verhalte. Das Schild sollte dieses Gefühl nur bestätigen.“Gewährleistet werden muss zudem weiterhin die Erreichbarkeit des Riesgässchens und der Parkgarage am Chesterplatz, obwohl Poller analog zu den bestehenden Anlagen in der Innenstadt laut Dullisch fest eingeplant sind. Nur die genauen Standorte seien noch auszumachen.Auch eine Abstimmung mit den betroffenen Einzelhändlern sei vorgesehen. Diese hatten sich in der Debatte im vergangenen Jahr mehrheitlich gegen die Einführung einer Fußgängerzone ausgesprochen, aber Oberbürgermeister Lutz hatte bereits beim Neujahrsempfang von Pro Lörrach im Januar die Erwartungen der Händler gedämpft: „Viel Interpretationsspielraum lässt der Begriff Fußgängerzone nicht zu.“Egal wann die Grabenstraße zur Fußgängerzone umgewandelt wird, eine weitere Maßnahme des Fachbereichs dürfte schon demnächst umgesetzt werden: An der Ampel Am Hebelpark/Bahhof-straße wird ein „grüner Pfeil“ angebracht, so dass Autofahrer, die aus der Grabenstraße kommen, künftig auch bei „Rot“ nach rechts abbiegen dürfen.Wie Anfang Februar im Ausschuss für Umwelt und Technik mitgeteilt, handelt es sich dabei laut Dullisch zunächst um einen „Probebetrieb“. Der Werkhof sei bereits beauftragt, das Schild anzubringen, angesichts des intensiven Winter- und Fasnachtsdienstes habe sich dort aber ein „Stau bei den Aufträgen“ gebildet.