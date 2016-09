Nachrichten-Ticker

03:51 Paralympics in Rio beendet

Rio de Janeiro - Die Weltspiele der Behindertensportler in Rio de Janeiro sind beendet. Vier Wochen nach dem Ende der Olympischen Spielen erlosch im voll besetzten Maracana Stadion auch die Flamme der Paralympics. Der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, Sir Philip Craven, bewertete in seiner Rede bei strömendem Regen die Veranstaltung als "exzellente Spiele". Zuvor hatte Rios Bürgermeister Eduardo Paes die Paralympics-Fahne an Tokios Gouverneurin Yuriko Koike übergeben. In Japans Hauptstadt finden 2020 nach den Olympischen Spielen die 16. Paralympics statt.

03:50 Berlin wohl vor linkem Bündnis - SPD und CDU verlieren stark

Berlin - Nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl mit historisch schlechten Ergebnissen für die bisherigen Regierungsparteien SPD und CDU beraten die Parteigremien heute über die Konsequenzen. Zwar kann der Regierende Bürgermeister Michael Müller im Roten Rathaus weitermachen, er muss sich als Wahlsieger mit dem magersten Ergebnis aller Zeiten aber zwei Partner suchen. Zweierbündnisse haben keine Mehrheit mehr. Nun zeichnet sich in Berlin ein rot-rot-grünes Bündnis ab - das bundesweit erste unter Führung der SPD.

03:44 Oliver Stones "Snowden"-Film enttäuscht an den US-Kinokassen

New York - Oliver Stones Polit-Thriller "Snowden" um den gleichnamigen Enthüller der US-Spionageprogramme ist bei seinem Kinostart hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit einer eingespielten Summe von acht Millionen Dollar schaffte es der Film mit Joseph Gordon-Levitt in der Rolle des Edward Snowden am Wochenende lediglich auf den vierten Platz der nordamerikanischen Kinocharts. Es sei der schlechteste Start eines Oliver-Stone-Films bisher, berichtete der "Hollywood Reporter".

03:44 Polizei in Istanbul nimmt 40 IS-Verdächtige fest

Istanbul - Die Polizei in Istanbul hat bei Anti-Terroreinsätzen 40 Ausländer wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen. Die Verdächtigen kämen aus Aserbaidschan, dem Iran, Irak und Afghanistan, berichtete die Zeitung "Daily Sabah". 23 Häuser im Stadtteil Fatih seien durchsucht worden. Dabei seien belastende Dokumente sichergestellt worden. Einige der Festgenommenen seien im syrischen Bürgerkriegsgebiet gewesen. Der IS hatte sich zu Anschlägen in der Türkei bekannt.

01:57 Fünf AfD-Kandidaten in Berlin direkt gewählt

Berlin - Fünf Politiker der AfD sind bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl direkt gewählt worden. Sie waren mit Direktmandaten in den nördlichen und östlichen Bezirken Berlins erfolgreich, die teils von Plattenbauten geprägt sind. Den größten Anteil an Erststimmen von den fünf AfD-Politikern erhielt nach Angaben der Landeswahlleiterin Kandidat Gunnar Lindemann in Marzahn-Hellersdorf mit 30,6 Prozent.