Lörrach Baggern, pritschen, Satz und Sieg

Volleyball, Soccer, Badminton: Alles auf Sand, mitten in der Stadt – das neue Sportevent „Lörrach bietscht“ findet erstmals am 28. und 29. Juli auf dem Senser Platz statt.

Von Lara Hackmann

Lörrach. „Lörrach ist erfolgreich mit dem Stimmen-Festival. Wieso sollte der Erfolg nicht auch im Sport erzielt werden können?“ – dieser Frage gingen Armin Schuster und Andreas Gösele (Vorstandsmitglieder des Stiftungsrats der Sportstiftung Südbaden) vor rund drei Jahren beim gemütlichen Plaudern im Café nach.

Um die Idee realisieren zu können, fehlte nur noch ein Veranstalter – diese Aufgabe übernimmt nun „Pro Lörrach“ mit Freude. Die Idee nimmt Gestalt an: „Auf Facebook wird sie bereits groß geteilt. Ich bin optimistisch, dass das gut wird“, so Pro Lörrach-Vorsitzender Hans-Werner Breuer beim gestrigen Pressegespräch.

Auch die Stadtverwaltung ist begeistert: „Das passt zum dynamischen und aktiven Lörrach. Ich fand die Idee direkt gut. Bei den Temperaturen ist das Gefühl schon jetzt tropisch – fehlt nur noch der Sand“, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz. Am Wochenende 28. und 29. Juli muss der Senser Platz dann tatsächlich ganz schön was aushalten: 130 Tonnen Sand werden angekarrt.

Der Freitag startet um 17 Uhr mit einem Beachsoccer-Turnier mit Teams des SV Weil und des FV Lörrach-Brombach. Bis in die Abendstunden wird gespielt.

Nach der Siegerehrung um 21 Uhr können auch Zuschauer mitmachen: „Nightminton“ mit Leuchtbällen – zusammen mit der 27-fachen Deutschen Badminton-Meisterin Nicole Grether aus Schopfheim.

Der Samstag startet schon um 8.30 Uhr mit einem Beachvolleyball-Turnier mit Teams aus ganz Baden-Württemberg. Auch an diesem Tag können Beachminton-Begeisterte ihr Können bei einem Match mit Grether unter Beweis stellen.

Dass das Turnier in der Innenstadt stattfinden soll, war von Anfang an klar: „Wir wollten das nicht abseits im Wald oder in einer Halle machen. Schließlich ist Sommer, das bietet viele Möglichkeiten. Die Leute schlendern durch die Stadt und bleiben stehen – genau das wollen wir. Es soll jung und modern werden“, führt Gösele aus.

Auch wenn sich Lörrach im Dreiländereck befindet, sollte der Name des Events Deutsch sein – deshalb „bietscht“ statt „beach“.

Bei guter Resonanz wollen Schuster und Gösele das Turnier in den nächsten Jahren als Vorbereitung für den „LBS-Cup Beachvolleyball“ nutzen. Damit hätten Spitzensportler aus der Region eine Chance auf einen Platz im Kader, so Gösele. „Lörrach bietscht“ wäre dann nicht mehr nur das außergewöhnliche Sportereignis mitten in der Stadt, sondern auch ein Qualifikationsturnier.