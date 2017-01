Lörrach. Zu Beginn des neuen Jahres gab es eine Veränderung in der Organisation der Stadt Lörrach: „Aufgrund personeller Änderungen und in Anbetracht der vielen anstehenden Aufgaben wird der bisherige Fachbereich Baurecht neu in der Organisationsstruktur verankert. Das Baurecht wird künftig von Fachbereichsleiterin Regine Held geführt, deren Fachbereich Recht und Stiftungen in Recht/Stiftungen/Baurecht umbenannt wird. Claudia Sessler übernimmt die Leitung des Teams Baurecht“, so die Mitteilung der Stadt.

„Mit dieser Maßnahme wollen wir den Anforderungen der Kunden noch stärker Rechnung tragen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass unsere Baurechtsbehörde als kompetenter Partner erfolgreich agieren kann“, erklärte Oberbürgermeister Jörg Lutz.