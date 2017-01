Von Gabriele Hauger

Lörrach. Für die Sammlung des Dreiländermuseums zeichnet sich eine Zwischenlösung ab. Die rund 50 000 Objekte werden voraussichtlich in den nächsten Wochen in Räume auf dem Areal der ehemaligen Gaba in Tumringen umziehen.

Oberbürgermeister Jörg Lutz zeigte sich gestern auf Nachfrage unserer Zeitung erfreut und erleichtert, dass die schwierige Situation der Sammlung – und die damit verbundenen Probleme für Mitarbeiter und Museumsbetrieb – bald verbessert werden kann. Auch wenn die Verträge noch nicht unterschrieben seien: „Die Räume sind zwar nicht perfekt, aber ordentlich. Ich bin sicher, das wird gut funktionieren.“ Zumindest so lange, bis der geplante und von der Bürgerstiftung und dem Museumsverein finanzierte Depotneubau realisiert werden könne – wo auch immer.

Zur Erinnerung: Die derzeit noch in Kellerräumen der ehemaligen Suchard in der Brombacher Straße untergebrachte Sammlung kann aktuell faktisch nicht genutzt werden (wir berichteten ausführlich).

Die Suche nach neuen Räumen gestaltete sich schwierig, so Lutz. „Wir können ja nicht einfach irgendeine Halle nehmen“. Denn viele der Museumsobjekte bedürfen einer speziellen Raumsituation. Temperaturschwankungen oder extreme Lichteinflüsse könnten ihnen schaden.

„Das Thema Depot brennt uns natürlich unter den Nägeln. Wir haben Gas gegeben und die ganze Stadt nach möglichen und unmöglichen Standorten abgesucht“, so Lutz. In die Suche eingebunden waren auch Museumsleiter Markus Moehring, Depotleiter Arne Gentzsch sowie der Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus, Lars Frick. Und diese mussten aus fachlichen Gründen auch einige Optionen ablehnen. Mit den jetzt anvisierten Räumen zeigten sich jedoch alle Seiten zufrieden, so Lutz. Auch wenn hier in den nächsten Wochen vom Museumspersonal einiges an Arbeit und Improvisationstalent gefordert werde.

Trotz dieses „Befreiungsschlags“: Man wolle weiterhin dynamisch an eine endgültige Lösung herangehen. Die werde realistisch betrachtet aber sicherlich noch einige Jahre dauern. Die Verwaltung bevorzugt dabei nach wie vor einen Depot-Neubau in der Hugenmatt. Auch im Hinblick auf das voraussichtlich in der Nähe entstehende Zentralklinikum und die gute Erreichbarkeit durch einen dort neu entstehenden S-Bahn-Halt scheine ihm dies ein guter Standort zu sein.

Den interfraktionellen Antrag für einen Neubau im Aichele-Park sehe er nach wie vor kritisch, so Lutz: „Ob ein schnödes Gebäude in diese Umgebung passt?“ Angesichts eines begrenzten finanziellen Spielraums könne man schließlich keinen Herzog & de Meuron-Bau errichten.