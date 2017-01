Von Peter Ade

Lörrach-Haagen. Eine umfangreiche Jahresbilanz präsentierte der VdK-Ortsverband Brombach-Haagen-Hauingen in seiner Hauptversammlung am Freitag im Gasthaus „Krone“ in Haagen. Mit zusammen 200 Mitgliedern sieht sich der Sozialverband gut aufgestellt für das weitere Wirken in den drei Ortsteilen.



Namens der Ortsvorsteher dankte Silke Herzog (Brombach) dem Verband für vielfältigen Einsatz. „Macht weiter so“, lobte sie den Vorsitzenden Gerd Turowski und dessen Team für die Organisation geselliger Veranstaltungen, Informationsrunden, Ausfahrten, Ausflügen und Besuchen bei Geburtstagskindern und kranken Mitgliedern.



Turowski zeigte sich erfreut, dass die Zahl der Mitglieder konstant geblieben ist. Er versprach: „Auch im neuen Jahr wird der Vorstand alle Aufgaben anpacken, um das Beste für die Mitglieder und den Ortsverband zu erreichen.“ Turowski dankte der Richard-Grossmann- und der Fritz-Berger-Stiftung für finanziellen „Zustupf“.



Geschäftsjahr 2016

Ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 ließ Schriftführerin Christa Retsch Revue passieren. Sie spannte einen weiten Bogen von gemütlichen Hocks über Ausfahrten in die Region bis hin zur gut besuchten Adventsfeier im evangelischen Gemeindehaus Hauingen (wir berichteten).



Problem: Altersarmut

Kreisvorsitzender Heinz Grether freute sich über den Aufwärtstrend: Im Bezirk Südbaden habe der VdK mittlerweile fast 50 000 Mitglieder. Das ermutige den Sozialverband zu weiteren Aktivitäten für die Verbesserung der Lebenssituation alter und kranker Menschen.



Kreisfrauenreferentin Marlene Martin begrüßte die Rentenerhöhung in West- und Ostdeutschland sowie die Einführung von fünf Pflegegraden anstelle der bisherigen drei Pflegestufen. Positiv bewertete sie, dass nunmehr auch Demenz und psychische Erkrankungen berücksichtigt würden. Eine Herausforderung bleibe das „flächendeckende Problem der Altersarmut“.



Ehrungen

Für zehnjährige VdK-Zugehörigkeit ehrte der Ortsverband die Mitglieder Monika Bauer, Walter Dietrich, Monika Hassel, Bettina Hunzinger, Brigitte Maier, Hans-Rudolf Maier, Dieter Ofenheusle, Eva-Maria Oswald und Hannelore Ziegler.



Wahlen

Geschäftsführender Vorstand: Vorsitzender Gerd Turowski, stellvertretender Vorsitzender John Jehle (neu), Kassiererin Wendy Jehle (neu), Schriftführerin Christa Retsch, Hinterbliebenen- und Frauenvertreterin Elvira Turowski. Weitere Vorstandsmitglieder: Edzard Lübkes, Hubert Langenbach, Günter Retsch, Elsbeth Turowski (alle Beisitzer), 2. Kassierer Thomas Quartier, 2. Schriftführerin Edith Hagin sowie Elvira Turowski (Betreuerin für Brombach) und Ursula und Robert Möschlin (Betreuer für Hauingen und Haagen).

