Lörrach Bei OBB kennen und lieben gelernt

Lörrach. Ein besonderes Jubiläum, das nicht vielen Paaren vergönnt ist, konnten kürzlich Elfriede und Helmut Rießle feiern – ihre Eiserne Hochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden 1950 an ihrem damaligen Arbeitsplatz, der Oberbadische Bettfedernfabrik (OBB), die damals noch auf dem ehemaligen Schöpflin-Areal in Brombach beheimatet war. Bereits zwei Jahre später heirateten sie und genießen seither ihre gemeinsame Zeit.

Das besondere Jubiläum der Eisernen Hochzeit hat der Sohn des Ehepaars zum Anlass genommen, die beiden mit etwas ganz Besonderem zu überraschen: einem Besuch und einer Betriebsbesichtigung in der Firma, in der alles begann.

Die Überraschung kam sehr gut an, und das Ehepaar Rießle konnte in einer Führung mit Erich Schweigert, dem heutigen Inhaber der OBB, noch einmal die Herstellung einer Bettdecke beziehungsweise eines Kissens vom Eingang der Rohware bis zur letzten Naht bestaunen. Auch wenn heute bei der Herstellung der Bettwaren natürlich ein viel modernerer Maschinenpark zur Verfügung steht, wusste Helmut Rießle, als er seinen ehemaligen Arbeitsplatz –­ die Wäscherei und Sortiererei – sah, sofort über alles Bescheid und bot sich spontan an, einzuspringen, wenn die OBB einmal „Not am Mann“ habe, so eine Mitteilung.