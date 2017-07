Lörrach Beim Kiffen erwischt

Lörrach. Einer Fußstreife der Polizei drang im Rosenfelspark am Dienstag gegen 19.15 Uhr Marihuanageruch in die Nase. Als sie dem Geruch folgte, traf sie auf drei junge Personen. Bei einem 26-Jährigen wurden zwei angerauchte Joints in der Hosentasche gefunden, ein 15-jähriges Mädchen hatte Marihuanaverschnitt in der Handtasche. Beide wurden angezeigt, das Rauschgift beschlagnahmt. Die 15-Jährige wurde ihrer Mutter übergeben. Bei der dritten Person konnte kein Betäubungsmittel aufgefunden werden.