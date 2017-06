Lörrach Benefizabend für hungernde Kinder in Afrika

Lörrach. Die Situation in Ostafrika ist durch eine anhaltende Dürre prekär. Millionen von Kindern hungern. Die Unicef-Arbeitsgruppe Lörrach lädt darum anlässlich des internationalen Tags des afrikanischen Kindes am kommenden Freitag, 16. Juni, zu einem Benefizabend ein, dessen Erlös an die Kinder in Südsudan, Äthiopien, Nigeria, Somalia und Malawi geht, wo die Not am größten ist.

Die Stadtkirche öffnet ihre „gute Stube“, die „Alte Feuerwache“ und bietet den Raum für die Veranstaltung. Hier wird um 19 Uhr ein afrikanisches Essen serviert, gekocht von den Profis Günther Rosskopf und Ulrich Hub.

Unterstützt wird das Team von der Unicef-Arbeitsgruppe. Musik (Daniela Bianca Gierok), Literatur (Ralph Dorweiler liest ein afrikanisches Märchen) und eine Ausstellung runden den Abend ab.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 15. Juni, per E-Mail an info@loerrach.unicef.de notwendig. Unabhängig von der Benefizveranstaltung gibt es ein Spendenkonto: IBAN: DE44 3702 0500 3032 0000 23, Bank für Sozialwirtschaft.