Lörrach Beneidenswerte Ortsmitte

Von Kristoff Meller

Der Bebauungsplan Teichmatten in Tumringen wird überarbeitet, damit die Wohnbau Lörrach den Bereich rund ums „Mättle“ neu gestalten kann. Dafür hat sich der Gemeinderat am Donnerstag bei einer Enthaltung ausgesprochen. Davor gab es viel Lob, einige Anregungen, aber auch Kritik an der bisherigen Planung.

Lörrach. „Es ist ein Gewinn für den Stadtteil, dass die Wohnbau das Gelände erworben hat und sich dem Problem annimmt“, sagte Bernhard Escher (CDU). Die „behutsame Nachverdichtung“, lobte Heinz-Peter Oehler (SPD). „So stelle ich mir eine gelungene Stadtplanung vor.“ Das Zentrum von Tumringen werde „eine beneidenswerte Attraktivität“ erhalten.

Das historische Gebäude bleibe erhalten und werde „auch weiterhin als zentraler Treffpunkt in Tumringen mit einer gastronomischen Nutzung in Erscheinung treten“, schreibt die Fachbereichsleiterin „Stadtentwicklung und Stadtplanung“, Monika Neuhöfer-Avdic, in der Beschlussvorlage. Die übrigen Gebäude und Nebenanlagen sollen zugunsten einer gemischten Bebauung mit Praxisräumen im Erdgeschoss und darüber liegenden Wohnungen abgerissen werden. Im Innenbereich auf Höhe der Kegelbahn ist ebenfalls ein neues Wohngebäude vorgesehen.

Claudia Salach (Grüne) erkundigte sich nach der Möglichkeit einer Verbreiterung des bislang „sehr engen“ Gehwegs entlang der Kreuzung. Außerdem beklagte sie, dass ausgerechnet „der größte, älteste Baum sang- und klanglos“ entfernt werde. Sie bat darum, nach Möglichkeit Rücksicht bei der Bebauung zu nehmen, um die Linde vielleicht doch erhalten zu können. „Dieser Baum mit seiner beachtlicher Krone lässt sich nicht mal eben ersetzen.“

Hans-Peter Pichlhöfer (Freie Wähler) sah das etwas anders: „Es ist ein schöner Baum, aber manchmal geht’s nicht anders und der Rohstoff wächst ja wieder nach.“ Gleicher Meinung wie seine Vorrednerin war er hingegen bei der für Fußgänger bislang „schrecklichen Kurve“.

Auf Unverständnis stieß die harte Kritik von Matthias Koesler (FDP) an der Städtischen Wohnbau. Diese agiere zunehmend wie ein Investor, plane Praxisräume und Geschäfte, schaffe aber zu wenig preiswerten Wohnraum, beklagte Koesler und verwies unter anderem auf den Niederfeldplatz.

„Die Städtische Wohnbau ist der Akteur, der am meisten bezahlbaren Wohnraum in der Stadt schafft“, entgegnete Oberbürgermeister Jörg Lutz. Die Durchschnittsmiete beim Niederfeldplatz betrage 8,50 Euro pro Quadratmeter, günstiger sei das angesichts der Auflagen „heute nicht mehr möglich“ – zumindest so lange es keine weitere Förderung vom Land oder Bund gebe.

15 Wohneinheiten, Praxen, dazu der Erhalt der historischen Gaststätte: „Eine gemischte Nutzung – das ist die beste städtebauliche Entwicklung an dieser Stelle. Ein privater Investor hätte das ganz anders gemacht“, reagierte Neuhöfer-Avdic auf Koeslers Kritik. Auch die Bedenken bezüglich der Fußgänger konnte sie ausräumen: Der Gehweg werde zukünftig mit einer Mindestbreite von 1,5 Metern an der schmalsten Stelle deutlich breiter.