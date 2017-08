Lörrach Bereit sobald die Maschine schreit

Es ist kurz vor 14 Uhr: Schichtübergabe. Ferienjobberin Tabea Gromzig macht sich auf den Weg durch die großen Hallen der Teilefertigung Kunststoff von ARaymond und ist bereits angezogen: Schuhe mit Stahlkappen, lange Hose und T-Shirt sind Pflicht.Von Lara HackmannLörrach. Geräusche dröhnender, großer Maschinen füllen die ausladenden Hallen der Kunststofffertigung von ARaymond – sommerliche Temperaturen herrschen. Eingeteilt ist die Halle in einen grünen und einen weißen Bereich. Tabea arbeitet im grünen Bereich. Denn hier werden die kleineren Kunststoffteile gefertigt: von einer Erbse bis zur Walnuss ist jede Größe vertreten.Heute muss die 24-jährige Studentin zehn der insgesamt 37 Maschinen bedienen. Eine große Aufgabe, die viel Verantwortung mit sich bringt. Zumal die Größe der Maschinen dieses Bewusstsein noch einmal verstärkt – alles andere wirkt zwischen ihnen klein und verloren.Tabea ist mittlerweile ein richtiger Profi. Seit fünf Jahren in Folge jobbt sie in den Sommerferien bei ARaymond und kann deshalb selbstständig arbeiten. Ihr Pate „Manni“ muss nicht mehr eingreifen. Nur zum neuen Computersystem gibt es ab und zu Fragen.„Piep pieep pieeep!“ Die erste Maschine ruft laut um Hilfe und Tabea weiß, welche Knöpfe sie drücken muss, damit der Alarm der Maschine aufhört. Eine Störung. Ein Kunststoffteil ist eingeklemmt und muss entfernt werden – jeder Handgriff sitzt. Das „kaputte“, falsch produzierte Teil kommt in eine rote Box: aussortiert. „Piep pieep pieeep!“ Erneut. Den Grund für die nochmalige Störung hat sie sofort entdeckt: Die Temperatur stimmt nicht, der Kunststoff ist zu flüssig. Die 24-Jährige greift zur Luftpistole, um das Element zu kühlen. Denn: Ist das Teilchen überhitzt, kommt es zur Fadenbildung – leicht zu erkennen und flott zu beheben.„Wenn es jetzt noch mal zu einer Störung kommt, rufe ich den Schichtführer. Der muss dann genauer gucken, wo das Problem liegt“, erklärt Tabea. „Das ist aber ganz normal, dass es ab und an mal eine Störung gibt. Schließlich werden hier Millionen Teile pro Tag produziert“, fügt sie hinzu. Genau genommen 3,5 bis 4 Millionen in der Kunststoffteilefertigung.Zurück zu den anderen neun Maschinen. Die müssen schließlich auch bedient werden – die Aufmerksamkeit darf nicht nur auf einer liegen. Mit gekonntem Augenmaß schaut sich Tabea die Produktion der vergangenen Minuten an. Ist alles in Ordnung, kommen die Kleinteile zunächst in eine grüne Kiste. Spätestens im zwei Stundentakt nach Umrüstung der Maschinen – die genauen Uhrzeiten hängen an der jeweiligen Maschine – werden die korrekt produzierten Teile in eine graue Box gepackt. Das heißt: fertig. Diese Teile sind bereit, um verbaut zu werden.Alles läuft reibungslos ab, es kommt zu keinen größeren Störungen und mittlerweile ist es 15.30 Uhr. Zeit, um einen Schuss einer Maschine genauer unter die Lupe zu nehmen. Im Prüfraum stehen dafür alle benötigten Geräte. Es wird gemessen und gewogen. Alles in Ordnung.Mit jeder weiteren Minute wird Tabea wärmer. Mehrere tausend Schritte legt sie pro Schicht zurück – da gerät sie ganz schön ins Schwitzen. Sport ist also inklusive. Doch die Wärme und die Geräusche nimmt sie schon gar nicht mehr wahr: „Man gewöhnt sich dran“, sagt Tabea.Heute muss sie bis 22 Uhr arbeiten. Der Ferienjob bei ARaymond sichert der 24-jährigen Studentin die Miete für ihr Zimmer in Karlsruhe. Dort studiert sie Grundschullehramt. Unter dem Semester muss sie also nicht arbeiten, sondern kann sich voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren. Und ein bisschen Geld springt jedes Jahr auch noch für einen Urlaub raus. Wo es in diesem Jahr zur Belohnung hingehen soll, weiß sie noch nicht...