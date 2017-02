Sie sind aus der Stettener Fasnacht nicht mehr weg zu denken. Die 12er-Ratssitzungen der Zeecheneegel-Clique lockte am Freitag wieder mehr als 220 Besucher ins Gemeindehaus St. Fridolin.

Lörrach. Den Auftakt der zwölften 12er-Ratssitzung unter Moderation von Harald „Floyd“ Kleinhans machte Akrobatin und Tänzerin Felice. Sie zeigte auf einer Drehscheibe unter anderem einen stehenden Spagat oder Pirouetten und verzauberte damit die bunt kostümierte Zuschauerschar.

Anschließend feierte die Schnitzelbangg „D’ Düpfleschisser“ eine dreifache Premiere: Die Schnitzelbänggler waren nicht nur zum ersten Mal beim 12er-Rat zu Gast, sondern kommen auch aus Weil am Rhein und sind mit Sabine Iles, Gabriele Eberhardt und Babsi Tretter eine rein weibliche Formation.

„Zuem Lache hen ma jo nit viel, schließlich chömme ma vo Wiil“, nahmen sie sich gleich zu Beginn selbst auf die Schippe und gewannen schnell die Herzen des Stettener Publikums. In witzigen Anekdoten berichteten sie von Erlebnissen an der Grenze oder bei einem Date und verwechselten dabei schon mal ein „Schäferstündchen“ mit einem „Schäferhündchen“.

Ebenfalls Premiere feierte dann im ersten Rahmestugg „d’Butzkolone“ aus Herten. Sie erzählten lustige Geschichten aus dem Alltag und luden den Saal zu einer Reihe „Bauch, Beine, Po“-Übungen ein.

„Es isch sowitt, jetzt isch wiedda Fasnachtszit“, sang Jeannot Weißenberger von den Knaschtbrieder. Er erzählte in seinen Liedernvon seiner Kindheit in Stetten, dem Dorf Böllen oder, wie fünf Mann auf dem Motorrad – „drei fahre ufem Göpel“ und zwei im Seitenwagen – in ihren Hausschuhen („Finke“) durch Lörrach und „über de Düllinger jage“, um etwas zu trinken zu bekommen.

Nach der Pause glänzten die Zeeche selbst in ihrem ersten Rahmenstugg „Im Rothuus“. Das Thema: Einsparmaßnahmen. Beamter Muller – er geht mit gutem Beispiel voran und spart bei seinem Namen schon mal die Ü-Pünktchen – ruft die Verantwortlichen für Bau und Umwelt in sein Büro und diskutiert mit ihnen mögliche Maßnahmen. So wird vorgeschlagen, beim Bahnhof die Fahrpläne zu sparen – fahren die Züge doch „eh nie so wie sie sotte“. Einzig bei den Schrankenschließzeiten hielten sie sich streng an den Fahrplan: „Die göhn runter, au wenn de Zug zwei Stunde Verschpötig het.“

Weitere Vorschläge waren die Abschaffung der Stadtverwaltung („dört schafft eh keiner“) oder die nächtliche Abschaltung der Straßenlaternen. Letzerers wurde von den Akteuren aber gleich wieder verworfen, stürben doch sonst die Beizen („keiner besuuft sich meh bis er d’Lampe voll het“). Dann die zündende Idee: „Wir machen den BWExit.“ Müsste die Stadt bei einem Austritt aus Baden-Württenberg und der EU doch nichts mehr zahlen.

Mit den „alten“ Trottwarschlurbi folgte der Guggemusik-Beitrag des Abends, bevor d’Vorstadt Laaferi aus Stetten die nächste Schnitzelbangg vortrugen. Sie waren am Nachmittag nach einer Absage kurzfristig eingesprungen und hatten noch schnell ein paar Versli – unter anderem über die Verstehen-Sie-Spaß Dreharbeiten im Hieber Grenzach, den Berliner Flughafen oder Phantomvelofahrer – gedichtet.

Im Programmpunkt „Zeeche-TV“ wurden die neuesten Nachrichten des Tages verkündet: So gab es etwa im Café Family eine Schlägerei, bei der zwei Berliner auf einen Amerikaner eingeschlagen und einen Windbeutel getreten haben.

Im Live-Interview mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump erfuhren die Zuschauer zudem, dass dieser das Weiße Haus mit Möbeln einrichten möchte und „never ever“ nach Deutschland zu reisen gedenkt.

Zu guter Letzt sangen die Zeeche noch mit Jeannot einen Abschiedssong. Danach wurde getanzt.