Lörrach. Insgesamt 18 junge Auszubildende, Studenten und Praktikanten sind zu Monatsbeginn bei der Stadt Lörrach in ihr Berufsleben gestartet. „Die Ausbildung junger Menschen liegt uns am Herzen. Dies spiegeln auch unsere stetig steigenden Ausbildungszahlen und unser wachsendes Ausbildungsangebot. Dabei legen wir großen Wert auf eine hohe Ausbildungsqualität unserer zukünftigen Fach- und Führungskräfte“, sagte Bürger- meister Michael Wilke bei der Begrüßung der neuen Auszubildenden. Die neuen Azubis und Studierenden erlernen bei der Kommune folgende Berufe: Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Verwaltungsfachangestellte/r und Erzieher/innen in praxisintegrierter Ausbildung (PiA). Zudem absolvieren sie in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ein Studium zum Bachelor of Arts in den Bereichen International Business Management trinational, BWL-Tourismus sowie Kinder- und Jugendarbeit. Die Studenten im Bereich Public Management der Hochschulen für öffentliche Verwaltung Kehl und Ludwigsburg sammeln im Rahmen von sechsmonatigen Praktika erste Berufserfahrung für eine Laufbahn im gehobenen Verwaltungsdienst. Im erzieherischen Bereich wird die Verstärkung zudem durch Freiwillige im Sozialen Jahr sowie zwei Anerkennungs- praktikantinnen vervollständigt. Ab September beschäftigt die Stadt dann insgesamt 60 Auszubildende und Studenten in 19 unterschiedlichen Berufen. Das Ausbildungsteam des Rathauses hat für die erste Woche ein Programm zusammengestellt, bei dem das Kennenlernen im Vordergrund steht. Workshops und Trainings mit Themen rund um die Ausbildung bereiten die „Ersties“ auf ihren Berufseinstieg vor. „Erfolgreiche Ausbildung bedeutet für uns, die Ausbildung mit den Auszubildenden und Studenten gemeinsam zu gestalten. Mit den Einführungstagen legen wir den Grundstein. Im weiteren Verlauf sorgen Azubi-Treffs, Reflexions- und Coachingtage für regelmäßigen Austausch, um das Ausbildungsziel zusammen zu erreichen“, so Annette Rebmann-Schmelzer, Leiterin des Fachbereichs „Zentrale Dienste“. Das Bewerbungsverfahren für das kommende Ausbildungsjahr (2017/2018) läuft. Unter der Adresse www.loerrach.de/ausbildung besteht die Möglichkeit, sich über die Ausbildungsangebote zu informieren und online über das Bewerberportal zu bewerben. Bewerbungsschluss ist der 3. Oktober 2016.