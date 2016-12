Von Guido Neidinger

Die Zahl der Einwohner der Stadt Lörrach steigt kontinuierlich an und hat die Marke von 50 000 fast erreicht (wir berichteten). Die Gründe dafür sind vielfältig.

Lörrach. Ein wichtiger Faktor für die wachsende Bevölkerung ist die Zahl der angebotenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Lörrach. Arbeitsmarkt Lörrach Mit kleinen Dellen steigt die Zahl der Arbeitsplätze seit 1999 immer weiter an. Zum Ende des vergangenen Jahrhunderts waren in Lörrach noch 17 801 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Diese Zahl stieg bis 2001 rasch an auf 18 620 Arbeitsplätze. Die danach folgenden wirtschaftlich schwierigen Jahre gingen auch an Lörrach nicht spurlos vorüber. Die Zahl der Arbeitsplätze sackte auf 17 678 ab. Danach ging es wirtschaftlich wieder bergauf – auch in Lörrach. Im Jahr 2010 hatten 19 641 Menschen in Lörrach ihren Arbeitsplatz. 2012 wurde erstmals die Marke von 20 000 Arbeitsplätzen geknackt, und im Jahr 2015 waren in Lörrach 21 228 Menschen beschäftigt.

Über die vergangenen 16 Jahre gerechnet, hat sich Lörrach deutlich gewandelt. Klar rückläufig ist in dieser Zeit das produzierende Gewerbe. Hier war im Jahr 1999 noch nahezu jeder dritte Arbeitnehmer tätig. Im vergangenen Jahr mit 19,7 Prozent nur noch jeder fünfte.

Gleichzeitig hat die Beschäftigung bei den Dienstleistungen deutlich zugenommen. Im Bereich sonstige Dienstleistungen waren 1999 vier von zehn Beschäftigten tägig (41,4 Prozent). Im Jahr 2015 waren es bereits mehr als fünf von zehn (55,2 Prozent).

Relativ stabil ist die Beschäftigungssituation im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit 25,4 Prozent im Jahr 1999 und 25,0 Prozent im vergangenen Jahr. In den Jahren dazwischen verzeichnet die Statistik hier allerdings Rückgänge.

Am schwächsten war die Beschäftigung in Handel, Verkehr und Gastgewerbe im Jahr 2002 mit 22,0 Prozent. Auch diese Entwicklung dürfte ihre Gründe in der damals schwachen Wirtschaftslage haben.

Nach und nach erholte sich die Zahl der Beschäftigten hier jedoch wieder. Geburten Auch die Geburtenrate ist für die Entwicklung der Gesamtbevölkerung der Stadt von Bedeutung. Die Zahl der Geburten ortsansässiger Mütter ist seit 1999 von ständigen Schwankungen geprägt. Von 459 Geburten im Jahr 1999 sackte die Zahl im Jahr 2000 auf 402 ab. Nach leichten Erhöhungen waren es 2003 nur noch 393 Geburten. Das ist der absolute Tiefststand der vergangenen 16 Jahre. Lediglich 2005 gab es nur eine Geburt mehr. Danach stieg die Zahl der Geburten kontinuierlich bis zum Jahr 2011, mit einer Ausnahme (2009: 404 Geburten). Im Jahr 2011 registrierte das Standesamt 469 Geburten. Danach ging die Zahl in den Jahren 2013 (427) und 2014 (425) wieder nach unten. Im vergangenen Jahr wurden dann beim Standesamt 471 Geburten registriert – der bisherige Rekordwert. Die insgesamt seit zehn Jahren wieder deutlich steigende Geburtenzahl hat sicherlich auch ihre Gründe in einer verbesserten Kinderbetreuung, für die die Stadt Lörrach inzwischen fast neun Millionen Euro pro Jahr ausgibt.

Hinzu kommen mehrere Erhöhungen des Kindergeldes, der Kinderfreibeträge, die Einführung eines neuen Modells Elterngeld/Elternzeit, die Erhöhung des Elternurlaubs und der verbesserte Kündigungsschutz.

Die rasche Steigerung der Geburtenzahl von 425 im Jahr 2014 auf 471 Geburten im Jahr 2015 dürfte nach Einschätzung des Fachbereichs Zentrale Dienste im Rathaus auch auf die Flüchtlingswelle zurückzuführen sein.