Von Ursula König

Das Engagement von Jugendlichen kann für Kommunen zukunftsweisend sein und für junge Menschen wiederum Demokratie erfassbar machen. Jugendliche sind Experten für ihre Lebenswelt. Wie können sie in Lörrach erreicht und motiviert werden? Und besteht überhaupt die Bereitschaft, sich für die Stadt und innerhalb der Kommune zu engagieren?

Im Gespräch mit dem Jugendreferenten Stefan Dieterle wird klar:

Jugendbeteiligung findet auch ohne Jugendparlament statt, das seit November 2015 unbesetzt ist.

Und: Es braucht bestimmte Rahmenbedingungen, um Jugendliche zu erreichen.

Klar umrissene Projekte, die Vereine und Trägereinrichtungen der Jugendkultur anbieten, werden demnach rege genutzt.

Auch die Stadtverwaltung optimiert „Kanäle“, um den Austausch zu fördern. Denn nicht aktiv ist derzeit das Jugendparlament, um Jugendlichen eine Stimme zu geben. Das habe verschiedene Gründe, wie Dieterle erklärt. Allerdings sei Jugendbeteiligung ein weites Feld, auch in Lörrach. „Beteiligung geschieht täglich bei der Jugendarbeit.“ Dies sei „Standard“ seit das Kinder- und Jugendhilfegesetz in Kraft getreten sei. Wichtig sei aber, in welchem Format Jugendliche angesprochen würden. Das Prinzip der Beteiligung hätten der Soziale Arbeitskreis und die Dieter-Kaltenbach-Stiftung schon immer gelebt. Denn das Angebot der Einrichtungen sei nicht nur zum „Konsum“ bereitgestellt. Jugendbeteiligung, so fasst Dieterle zusammen, funktioniere bei kurzen Wegen und kleinen Projekten. Dazu brauche es Ansprechpartner und Koordinatoren wie Stadtverwaltung, Vereine oder Quartierskonferenzen.

Als jüngstes Beispiel führt Dieterle die Verwirklichung des Spielplatzes an der Hammerstraße an. Und was rät er einzelnen Jugendlichen, die Ideen verwirklichen möchten? Hartnäckig bleiben! Denn Beteiligung bedeute auch, sich für etwas einzusetzen. „Dies ist auch in der großen Politik so.“ Auch der Zusammenschluss könne dabei helfen, ein Projekt auf den Weg zu bringen. Ansprechpartner fänden sich dann bei Jugendtreffs oder Vereinen. Hier könnten Ideen Schritt für Schritt auf den Weg gebracht werden. Denn ein Wunsch allein reiche nicht aus. Manchmal sei ein langer Atem nötig. Seitens der Stadt arbeite man an einem Konzept, verschiedene Zugänge zu eröffnen.

Neben der Basisarbeit, um projektorientierte Möglichkeiten zu schaffen, zählen dazu Jahresveranstaltungen wie „Jugendhearing“ oder ein Jugendforum. Nicht zuletzt setze sich auch die interne Auseinandersetzung mit Arbeitsgruppen dafür ein, einen Leitfaden zur Kultur der Beteiligung zu entwickeln.

Auch moderne Medien böten sich als „Gradmesser“ zu bestimmten Themen an. Letztendlich aber zähle der persönliche Austausch. An „Face to Face“ scheint also kein Weg vorbei zu führen. Dabei zeige sich, dass Jugendliche heute durchaus bereit sind, sich zu engagieren, wenn sie einen Sinn darin erkennen, so Dieterle. Kontinuierliche Gruppen als Plattform fände er schön. „Die müssten ja nicht allzu starr organisiert sein.“

Die nächste Möglichkeit für Jugendliche, im Rahmen des Leitbildprozesses mit dem Oberbürgermeister ins Gespräch zu kommen, bietet der SAK am 8. März im Alten Wasserwerk.