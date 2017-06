Lörrach Betreuung nötig

Lörrach. In ihren Fraktionssitzungen machten sich CDU, SPD und Freie Wähler Gedanken zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und den dazu vorgelegten Vorschlägen der Verwaltung. CDU Die Sozialbetreuung und die Einrichtung eines Welcome Centers (Willkommenszentrum) für Flüchtlinge am Rathaus findet bei der CDU-Fraktion grundsätzlich Zustimmung. Allerdings sei die Finanzierung noch nicht ausreichend geklärt. Auch die angedachte Anschlussunterbringung von etwa 300 Flüchtlingen an nur einem Standort (Hornbergstraße in Haagen) für drei Jahre stößt auf Skepsis und fördert nach Ansicht der CDU die Gefahr der Ghettoisierung. SPD Die Sozialdemokraten begrüßen, dass im genannten Gebiet in Haagen Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen werden soll. Allerdings müsse über die Zahl nachgedacht werden, um die durchaus vorhandene Akzeptanz in der Bevölkerung nicht zu gefährden. Freie Wähler Die Fraktion begrüßt, dass die Stadt Personal einstellen will, um Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung zu betreuen. Silke Herzog verwies darauf, dass es anfänglich für die Unterkunft an der Gretherstraße keinen Hausmeister gegeben habe. Als Folge habe Müll herumgelegen, und Anwohner hätten sich beschwert. Die Regelung, dass das Land die Personalkosten für das Welcomecenter und die Sozialbetreuung übernimmt und die Stadt die Infrastruktur bezahlt, wird gut geheißen.