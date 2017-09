Lörrach Betrunkener randaliert in Notaufnahme

Lörrach. In Gewahrsam nahm die Lörracher Polizei am Dienstag einen betrunkenen Randalierer. Der 59-Jährige kam um die Mittagszeit in die Notaufnahme eines Krankenhauses, pöbelte herum und begann zu randalieren. Die zu Hilfe gerufenen Beamten nahmen ihn in Gewahrsam, da er keine Ruhe gab. Hierbei wurden sie beleidigt und beschimpft, was eine Anzeige zur Folge hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert um die drei Promille, so die Polizei.