Nachrichten-Ticker

16:30 Tatverdächtiger von Herne hat umfassend gestanden

Herne - Der Tatverdächtige von Herne hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das teilte die Mordkommission Bochum mit. Marcel H. habe offenbar vor den Tötungsdelikten versucht, sich auf unterschiedliche Weise das Leben zu nehmen. Als das misslang, entschloss er sich dazu, einen Mord zu begehen. Marcel H. soll am Montag einen Neunjährigen und später dann einen jungen Mann getötet haben. Der mutmaßlichen Mörder habe aus Mordlust und heimtückisch gehandelt, sagte der zuständige Staatsanwalt Danyal Maibaum.

16:24 Strengere Vorschriften für zivile Drohnen

Berlin - Für zivile Drohnen am Himmel über Deutschland sollen bald strengere Vorschriften gelten. Der Bundesrat hat einer Verordnung des Bundesverkehrsministeriums zugestimmt, macht aber einige Änderungen zur Bedingung. Drohnen ab 250 Gramm Gewicht sollen eine Plakette mit Name und Adresse des Besitzers tragen. Wer Drohnen ab zwei Kilo außerhalb von Modellflugplätzen steigen lassen will, muss eine Art Führerschein machen. Über Autobahnen, Industrieanlagen, Menschenansammlungen und direkt an Flughäfen gelten Flugverbote.

16:14 Merkel an Trump: Deutschland und die EU zwei Seiten einer Medaille

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel will bei ihrem ersten Treffen mit US-Präsident Donald Trump Deutschland als unverbrüchlichen Teil der Europäischen Union präsentieren. Sie werde natürlich darauf hinweisen, dass Nationalstaat und Mitgliedschaft in der Europäischen Union zwei Seiten ein und der derselben Medaille seien. Das sagte Merkel am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Sie wird sich am kommenden Dienstag mit Trump in Washington treffen.

15:29 Täter nach Angriff auf Mann in Düsseldorf auf der Flucht

Düsseldorf - In Düsseldorf sucht die Polizei nach dem Angriff auf einen 80-Jährigen nach dem Täter. Auch Spezialeinheiten und ein Hubschrauber sind im Einsatz. Der Mann wurde mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand schwer verletzt. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Berichte, wonach der Angreifer mit einer Machete bewaffnet sei, bestätigte er nicht. Ein Zusammenhang mit der Axt-Attacke am Hauptbahnhof gestern Abend bestehe allem Anschein nach nicht, heißt es.

14:51 Länder kämpfen für Maut-Ausnahmen in Grenzregionen

Berlin - Im Ringen um die umstrittene Pkw-Maut wollen die Länder noch Ausnahmen für Grenzregionen erkämpfen. Der Bundesrat fordert die Möglichkeit, die Mautpflicht auf bestimmten Autobahn-Abschnitten aussetzen zu können, um dadurch Nachteile für grenznahe Unternehmen zu vermeiden. Der Koalitionspartner SPD knüpft ein Ja zu den Maut-Plänen von CSU-Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt an die Bedingung, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble Klarheit über die zu erwartenden Einnahmen schafft.