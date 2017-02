Von Gabriele Hauger

Und wieder ein Rekordjahr: Die Volkshochschule Lörrach kann erneut mit erfolgreichen Zahlen aufwarten und gleichzeitig selbstbewusst in das am 13. Februar beginnende neue Semester starten.

Lörrach. Dies machten VHS-Leiter Axel Rulf und sein Team beim gestrigen Pressegespräch deutlich.

828 Veranstaltungen, 11221 „Kunden“, drei Prozent Steigerung im Jahr 2016: eine Bilanz, von der manch mittelständisches Unternehmen nur träumen kann. Kreative und engagierte Köpfe, verteilt auf „nur“ 3,6 Stellen, zeichnen dafür verantwortlich. „Wir haben ein hohes Niveau“, so Rulf. Und so werden trotz Zeiten der Digitalisierung Kurse, Vorträge oder Studienreisen der VHS sehr gut angenommen. „Allerdings ist die Anspruchshaltung der Teilnehmer groß. Dem mussten und müssen wir uns stellen“, so Rulf. Auch, was die räumliche Situation betrifft. „Die Zeiten ausgeräumter Klassenzimmer als Veranstaltungsraum sind vorbei.“ Hier kann die Lörracher VHS mit 23 Veranstaltungsorten – darunter die „top-Anlage“ Kaltenbachstiftung sowie das eigene Bewegungszentrum – aufwarten – und punkten.

Wie all die Jahre zuvor boomte besonders der Gesundheitsbereich (über 50 Prozent), so die stellvertretende VHS-Leiterin, Christa Huber. „Der Trend Bewegung statt Sofa ist mittlerweile überall angekommen.“ Ob Seniorengymnastik, wo selbst eine 92-Jährige noch mitmischt, der Trend Tanzen („Das entspannt und macht glücklich“, so Huber) oder neue Angebote wie Yoga mit Gesang: Die Bandbreite ist auch im neuen Semester groß und nachgefragt.

Auf die Kooperation mit dem Ärztenetz Dreiländereck ist sie stolz – so gibt es beispielsweise einen Vortrag über Heuschnupfen – ebenso auf die Zusammenarbeit mit Caritas und dem Landkreis.

Fünf Fachbereiche bietet die VHS insgesamt, dabei haben die Angebote Allgemeine Bildung sowie Sprachen leicht zugelegt. „Über 40 Deutschkurse sind darunter“, so Rulf. Dies sei aber weniger den Flüchtlingszahlen geschuldet, sondern vor allem den vielen in Lörrach lebenden Ausländern wie beispielsweise Studenten oder Au Pairs. Oder schon lange hier lebenden Engländern, die sich angesichts des Brexit gerne einbürgern lassen wollen und dazu einen entsprechenden Sprachnachweis erbringen müssen. „Das ist ein anspruchsvolles Segment mit Vorbereitungskursen und Prüfungen, in denen wir übrigens eine Erfolsgquote von über 80 Prozent haben.“

Dass vier Kurse in Arabisch gebucht werden, sei für eine Stadt der Größe von Lörrach bemerkenswert. Vor allem Frauen seien hier interessiert. Wie allgemein festzustellen ist: Drei Viertel aller VHS-Besucher sind weiblich, unter den Dozenten sind es gar 90 Prozent.

Immerhin: Im neuen Semester gibt es einen Kochkurs speziell für Männer – auch solche Angebote sind sehr gefragt, wie allgemein Kurse zu ausländischer Küche, so Cornelia Eiche.

Kurzfristige Angebote wie Vorträge, die erfolgreiche Hörspielreihe oder eine Exkursion auf Spuren der Hunkeler-Krimis in Basel ziehen. Und es geht die Tendenz hin zu Angeboten, die Entspannung versprechen. Angesichts unruhiger Zeiten ist das verständlich“, so Rulf.

Unter den 470 Veranstaltungen des neuen VHS-Heftes werden wohl die meisten fündig. Und auch wenn aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses ab Frühjahr die Gebühren pro Einheit um 50 Cent erhöht werden, dürfte das Angebot für die meisten finanzierbar bleiben. Rulf: „In der Schweiz zahlen sie für vergleichbare Kurse das Sechsfache.“

n Weitere Infos unter: http://vhs.loerrach.de