Die Lörracher Bibel-Handschrift hat Pastor Markus Vaßen (Foto, rechts) von der Freien Evangelischen Gemeinde Lörrach am Mittwoch an Gemeinschaftspastor Stefan Heeß von der Evangelischen Stadtmission weitergereicht. Damit liegt die „Bibel zum Abschreiben“ nun in der Cafeteria der Stadtmission, Wiesentalstraße 27, für alle interessierten Schreiber aus. Stefan Heeß in einer Mitteilung: „Jeder kann bei dieser Aktion mitmachen. Interessierte können sich gerne bei uns melden und einen Absatz des Neuen Testamentes abschreiben.“ Foto: zVg