Lörrach. Zum „Tag der Demokratie“ am Mittwoch, 21. September bietet die Lörracher Tourist-Information wieder Fan-Shirts mit dem Aufdruck „Revoluzzer“ an. Die Shirts sind seit Beginn dieser Woche in der Touristinformation in der Basler Straße 170 zu erwerben.

„Alle Bürger, die sich mit den Zielen der 1848-er Revolution und mit dem Lörracher Tag der Demokratie identifizieren, können mit den T-Shirts ihre Verbundenheit mit ’Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle’ öffentlich zeigen“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Die Bürger sind eingeladen, am Freitag, 21. September, ab 12.30 Uhr der „Erstürmung“ des Alten Rathauses durch Gustav Struve und Markus Pflüger sowie der Revolutionsrede in den „Revoluzzer“-Shirts beizuwohnen. Der Ulmer Alt-Oberbürgermeister Ivo Gönner wird in diesem Jahr vom Balkon des Alten Rathauses die Revolutionsrede halten.

Neben der Revolution – dieses Jahr an historisch korrekter Stelle in der Unteren Wallbrunnstraße vor dem Alten Rathaus – können Interessierte im umfangreichen Begleitprogramm tiefer in den demokratischen Umsturz von 1848 eintauchen. Sei es auf einer der angebotenen Museums-, Rad- und Stadtführungen am Nachmittag des 21. September oder am Poetry Slam „Revolutionäre Reime“ um 20 Uhr im Burghof. Deutschlandweit bekannte Poeten werden ihre Sicht auf die Revolution damals und heute im Burghof präsentieren. Der Eintritt beträgt 16 Euro, ermäßigte Tickets gibt es für acht Euro. Karten sind unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung erhältlich.

Die Shirts sind aus Bio-Baumwollgemisch mit umweltverträglichem Aufdruck und mit dem Fair-Wear-Label zertifiziert. Die Touristinformation bietet die Shirts in einer limitierten Auflage für 15 Euro an.