Nachrichten-Ticker

20:44 16-Jähriger wegen geplanten Terroranschlags in Untersuchungshaft

Köln - Der in Köln wegen Terrorverdachts festgenommene 16-jährige Flüchtling aus Syrien kommt in Untersuchungshaft. Eine Richterin habe Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erlassen, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Nach Angaben der Polizei soll der 16-Jährige in Internet-Chats seine "unmissverständliche Bereitschaft" zu einem Sprengstoffanschlag geäußert haben. Materialien zum Bau einer Bombe hatte er sich allerdings noch nicht besorgt.

19:49 UN kündigen nach Angriff auf Hilfskonvoi in Syrien Untersuchung an

New York - Die Vereinten Nationen haben eine Untersuchung des Angriff auf einen Konvoi mit Hilfsgütern in Syrien mit 21 toten Zivilisten angekündigt. Das erklärte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon in New York vor dem UN-Sicherheitsrat. Der Hilfskonvoi war am Montag nach dem Scheitern der Waffenruhe angegriffen worden. Bei einem Luftangriff im Norden Syriens waren heute erneut vier Mitarbeiter einer medizinischen Hilfsorganisation getötet worden. Russland und die USA lieferten sich daraufhin einen Schlagabtausch im UN-Sicherheitsrat.

19:46 Havannas Strandpromenade bekommt Internet-Hotspots

Havanna - Havannas bekannte Strandpromenade wird an das Internet angeschlossen. Am sogenannten Malecón in der kubanischen Hauptstadt sollen bis Ende des Jahres auf einer Länge von acht Kilometern mehrere WLAN-Hotspots eingerichtet werden, teilte das Telekommunikationsunternehmen Etecsa mit. Die Strandpromenade ist vor allem bei jungen Leuten und Touristen beliebt. Seit vergangenem Jahr wurden in Kuba an rund 200 öffentlichen Plätzen WLAN-Hotspots eingerichtet. Für zwei US-Dollar pro Stunde können die Kubaner dort mit ihren Smartphones oder Laptops im Internet surfen.

19:44 Union Berlin springt auf Platz drei

Berlin - Union Berlin ist am sechsten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf den dritten Platz vorgerückt. Die "Eisernen" siegten bei den Würzburger Kickers 1:0. Bundesliga-Absteiger Hannover 96 gewann 1:0 gegen den Karlsruher SC. Den ersten Saisonsieg holte der 1. FC Kaiserslautern beim 3:0 gegen Dynamo Dresden. Außerdem trennten sich Erzgebirge Aue und Arminia Bielefeld 1:1.

19:23 Gabriel will Lage in Syrien bei Putin-Besuch ansprechen

Moskau - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel will bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auch die Lage in Syrien diskutieren. "Irgendwie ist es mein Schicksal, hierherzukommen in schwierigen Zeiten", sagte Gabriel zu Beginn eines Treffens mit Putin. Er wäre dankbar, wenn auch die "komplizierten Themen" Syrien und Ukraine zur Sprache kämen. Gabriel ist mit einer Wirtschaftsdelegation zu zweitägigen Gesprächen nach Moskau gereist. Der Handel zwischen beiden Ländern lahmt. Russland steckt in einer Rezession, verschärft durch die westlichen Sanktionen.