Gut besucht war an Heilig Abend das Weihnachtsmusical „Franzi und die Krippenfiguren“ in der Kinderkrippenfeier in der katholischen Kirche St. Josef in Brombach.

Lörrach-Brombach (was). Gespannt warteten Klein und Groß auf den Auftritt der jungen Protagonisten, die in einer etwas anderen Form die Weihnachtsgeschichte darboten. Unterstützung erhielten sie dabei von Eltern und Gemeindemitglieder, die hauptsächlich für die musikalische Umrahmung sorgten.

Das Musical begann in der Gegenwart, in der ein Vater mit seinen beiden Kindern an Heilig Abend eine Krippe aufbaut. Während Tochter und Sohn die Krippenfiguren auspacken, bitten sie den Vater, ihnen die Weihnachtsgeschichte zu erzählen.

Daraufhin setzt er sich mit den beiden zusammen und beginnt die klassische Erzählung mit den Worten: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“

Danach wechselte das Spiel in die Vergangenheit, wo ein junger römischer Soldat – gut zu erkennen an seinem selbst gebastelten Helm und einer Lanze – die Bürger dazu aufforderte, sich in die nächste Stadt zu begeben: „Jeder mache sich bereit und reise sofort los.“

Die jungen Darsteller im Alter von vier bis elf Jahren spielten nun die bekannte Geschichte von Maria und Josef weiter und zeigten, wie sie – in Bethlehem angekommen – keine Herberge fanden und schließlich in einem Stall unter kamen.

Unterbrochen wurde das Spiel dabei von einer Reihe klassischer Weihnachtslieder, bei denen auch das Publikum aufgefordert war, mitzusingen. Die Erzählung selbst wechselte mehrfach die Perspektive und sprang von der Gegenwart in die Vergangenheit und umgekehrt. Da alle Darsteller dabei auf der „Bühne“ präsent blieben, fiel es nicht schwer, diesen Wechseln zu folgen.

Souverän meisterten alle Akteure ihre Texte und überzeugten das Publikum. „Es war wunderbar“, lobte Gemeindereferentin Rita Sprich, die die Krippenfeier leitete. Sie dankte allen Beteiligten für ihr Engagement und stellte die Weihnachtsgeschichte in einen aktuellen Bezug: „In der Welt passieren viele schreckliche Dinge.“ Viel habe sich also im Vergleich nicht verändert. Immer noch gebe es Armut, Heimatlosigkeit, Gewalt, Angst und Schrecken. Gott jedoch schlage einen anderen Weg ein und setze auf Augustus keinen noch mächtigeren Kaiser, sondern ein kleines Kind. „Es ist keine lauter, sondern eine leiser, respektvoller und sorgsamer Weg“, sagte Sprich und forderte die Anwesenden auf, diesem Beispiel zu folgen.

Insgesamt nahmen am Krippenspiel in Brombach 15 Kinder teil. Sie hatten Mitte November mit den Proben begonnen, wie Annette Raach vom Krippenspielteam erklärte. Zusammen mit Annette Windhausen hatte sie bei dem Weihnachtsmusical die Regie übernommen. Lioba Müller zeichnete für den Text verantwortlich und Stefan Rössler und Jürgen Geng für die Musik.

Weitere Krippenspiele fanden an Heilig Abend in der Friedensgemeinde, in der Christuskirche, in Rötteln, in St. Peter und in St. Fridolin statt.