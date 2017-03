Lörrach Brand im „Döner Haus“

Lörrach (bk). Im „Döner Haus“ an der Basler Straße 92 ist gestern Abend ein Brand in der Abluftanlage ausgebrochen. Nachdem etwa gegen 19.45 Uhr der Alarm ausgelöst worden war, rückten 35 Mann der Feuerwehr Lörrach unter der Einsatzleitung von Klaus Betting sowie vier Kräfte des Rettungsdienstes und vier Sanitäter zum Ort des Geschehens aus. Verletzt wurde niemand, so Betting. Benachbarte Gebäude seien nicht gefährdet gewesen. Der Schaden dürfte reperabel sein, indes wird der Gastro-Betrieb zunächst eingestellt. Die Zufahrt zur Basler Straße war am nahen Kreisverkehr vorübergehend gesperrt.