Lörrach Brandalarm: Einkaufsmarkt geräumt

Nachrichten-Ticker

12:03 BKA hält islamistische Terroranschläge auf Bahnverkehr für möglich

Berlin - Nach Auswertung von jüngsten Al-Kaida-Publikationen hält das Bundeskriminalamt Terrorattacken auf den Bahnverkehr für möglich. "Anschläge auf den Zugverkehr durch Sabotage der Eisenbahnschienen scheinen in den Gedankenspielen dschihadistischer Gruppierungen einen immer größeren Platz einzunehmen", sagte ein BKA-Sprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bereits im Juli sei in einem Internetforum, das dem IS nahestehe, erörtert worden, Züge in Europa zum Entgleisen zu bringen. Konkrete Hinweise auf geplante Anschläge und Deutschlandbezüge lägen aber nicht vor.

11:53 Überschwemmungen in Südasien - mehr als 1500 Tote

Neu Delhi - Bei Überschwemmungen in Südasien sind in der diesjährigen Monsunzeit bereits mehr als 1500 Menschen ums Leben gekommen. Allein in Indien starben seit Juni mehr als 1300 Menschen, wie aus den aktuellen Zahlen der örtlichen Behörden hervorging. In Nepal und Bangladesch waren es nach Angaben der Behörden und des Roten Kreuzes jeweils etwas mehr als 140 Tote - die überwiegende Mehrheit davon seit der zweiten Augustwoche, als es tagelang heftig regnete. Je ein Drittel der Fläche Nepals und Bangladeschs stand zwischenzeitlich unter Wasser.

11:25 Schildkröte angebunden – Polizei rückt aus

Ellerstadt (dpa) – Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Bad Dürkheim: Die Beamten rückten in einen Garten aus, um eine griechische Landschildkröte zu befreien. Das Tier war mit einer rund 60 Zentimeter langen Schnur angebunden. Das Band sei durch ein Loch im Panzer der Schildkröte gezogen worden. Der Halter des Tiers ist den Angaben zufolge im Urlaub. Die Polizei befreite die Schildkröte und setze sie in ihr Gehege. Gegen den Halter wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

10:53 Ausgangssperre in Houston - "Harvey" bedroht nun Louisiana

Houston - Dem US-Bundesstaat Texas hat "Harvey" heftige Regengüsse gebracht - jetzt bedroht der Tropensturm Louisiana. Dort rüstet man sich für schlimme Regenfälle und Hochwasser: Schulen und Behörden blieben in New Orleans geschlossen. Bürgermeister Mitch Landrieu empfahl den Bewohnern, ihr Haus nicht zu verlassen. Er riet ihnen, Essen, Getränke und Medikamente für mindestens drei Tage vorrätig zu haben. Behörden gehen laut einem Bericht der "New York Times" inzwischen von etwa 30 Toten durch "Harvey" aus.

10:47 Regierungsbericht: Probleme bei der Besetzung von Stellen

Berlin - Die Besetzung offener Stelle mit Fachkräften wird für Unternehmen vielerorts schwieriger. Das betreffe einige Branchen und Regionen, wie ein Bericht über die Lage bei den Fachkräften zeigt, mit dem sich das Bundeskabinett befasst hat. Dies zeige sich daran, dass die Anzahl der registrierten Arbeitslosen pro offener Stelle zuletzt deutlich gesunken sei. Zum anderen hätten die durchschnittlichen Vakanzzeiten im Laufe der Jahre zugenommen, so der Bericht, also die Dauer, während der eine Stelle unbesetzt ist.