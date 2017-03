Nachrichten-Ticker

06:29 US-Justizminister will sich aus Russland-Ermittlungen raushalten

Washington - US-Justizminister Jeff Sessions steht wegen seiner Kontakte zum russischen Botschafter im Wahlkampf in der Kritik. Sessions kündigte an, sich wegen Befangenheit aus Ermittlungen zu einem möglichen russischen Einmischungsversuch in die US-Wahl herauszuhalten. Er wolle das jedoch nicht als Schuldeingeständnis werten. Präsident Donald Trump sprach ihm sein Vertrauen aus. Die "New York Times" berichtete unterdessen von einem weiteren Treffen zwischen Vertrauten Trumps und dem russischen Botschafter in den USA.

05:00 Flüchtlingskrise im Mittelpunkt: Merkel besucht Tunesien

Tunis - Bundeskanzlerin Angela Merkel beendet ihre zweitägige Nordafrika-Reise heute mit Gesprächen in Tunesien. Dabei soll es vor allem um die Flüchtlingskrise gehen, aber auch um wirtschaftliche Kooperationen, um Tunesien in schwierigen Zeiten zu helfen. Als einziges Land der Region hat Tunesien nach dem "Arabischen Frühling" 2011 zwar weitreichende demokratische Reformen eingeleitet. Das Land leidet aber unter wirtschaftlichen Problemen und Terrorismus. Merkel trifft sich mit Präsident Beji Caid Essebsi sowie Ministerpräsident Youssef Chahed und wird im Parlament eine Rede halten.

Berlin - SPD und Grüne wollen das Wahlalter nach der nächsten Bundestagswahl von 18 auf 16 Jahre senken. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sagte: "Es gibt bereits heute ein Ungleichgewicht zwischen den berechtigten Interessen der Jungen gegenüber denen der Senioren. Es ist nur fair, den Jüngeren mehr politisches Gewicht zu geben." Die SPD will die Forderung in ihr Wahlprogramm aufnehmen, das im Juni beschlossen werden soll. Auch die Grünen sind seit langem dafür. Die CDU ist gegen eine Änderung des Wahlalters und will an der Altersgrenze 18 festhalten.

03:58 Gabriel beendet Osteuropa-Reise

Kiew - Außenminister Sigmar Gabriel beendet heute seinen Besuch in der Ukraine. Vorgesehen sind in Kiew Treffen mit Vertretern des Parlaments und der Zivilgesellschaft. Gestern hatte sich der Vizekanzler unter anderem mit Präsident Petro Poroschenko getroffen. Im Zentrum der Gespräche stand der Konflikt in der Ostukraine. Trotz vereinbarter Waffenruhe kommt es dort immer wieder zu Kämpfen zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten. Die Lage in der Region hatte sich in den vergangenen Woche verschlechtert.