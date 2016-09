Lörrach. Das Ringen um den Bau der Halle in Brombach hat in den vergangenen Wochen viele Emotionen losgetreten. Jetzt äußert sich auch der SPD-Ortsverein Lörrach dazu. Hier die Stellungnahme im Wortlaut: „Die Hinweise in verschiedenen Leserbriefen und Gespräche mit den Bürgern zeigen, dass die lange zurückliegende Entscheidung der Eingemeindung Brombachs 1975 bis heute nachwirkt und die Gemüter bewegt. Der Unmut der Brombacher Bürger über den Stopp der Halle scheint deshalb nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Schon mehrfach konnten die Ortsteile von Seiten der Stadtverwaltung und der Stadträte vernehmen, dass es jetzt an der Zeit wäre sich zu integrieren. Von einer möglichen Abschaffung der Ortsverwaltungen und Ortschaftsräte war schon die Rede. Die Brombacher haben sich eine gewisse Eigenständigkeit bewahrt und haben einen gut funktionierenden lebendigen Ortsteil. Das ist sehr wertvoll und muss unbedingt erhalten bleiben. Hier wird die viel gepriesene Bürgernähe gelebt. Das zeigt sich immer wieder und immer häufiger auch in der in Anspruchnahme der unterschiedlichsten Angebote für die Bürger in der Ortsverwaltung Brombach, ob Standesamt, Rentenberatung, Melde- und Passwesen und seit Neustem mit barrierefreiem Zugang in das ’Schlössli’. Das ist eine große Entlastung der Verwaltung in Lörrach, die räumlich wie personell bereits jetzt an ihre Grenzen stößt. Diese Dienstleistungen und der Standort sind nicht nur für die Bürger in Brombach nutzbar, sondern auch eine Bereicherung für die Gesamtstadt. Der Slogan der Brombacher hieß 1975: „Brombach bleibt selbständig!“ Heute muss es heißen: „Brombach bleibt selbstbewusst!“