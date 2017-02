Lörrach-Brombach. Der TV Brombach und die Oktave Chratzer veranstalten am „Schmutzige Dunschdig“, 23. Februar, in der Sporthalle Brombach ihren Hemdglunki-Ball. Dies wieder mit der Partyband „Lautstark“, die mit ihrer fetzigen Musik für Unterhaltung sorgen wird. Zwischen durch werden die Oktave Chratzer und andere Guggemusiken, ihre Auftritte haben. Einlass ab 20 Uhr, ab 18 Jahren (mit Personalausweis). Karten sind seit Dienstag 24. Januar, im Vorverkauf erhältlich bei Toto-Lotto-Stocker-Lange, Mülhaupt-Optik, Radsport-Kracht in Brombach und bei der Bäckerei Brombacher in Tumringen sowie in der Sporthalle Brombach am 2., 9. und 16. Februar, jeweils ab 19 Uhr.

Reservierte Karten können in der Sporthalle abgeholt werden. Es gibt keine Abendkasse am Hemdglunki-Ball und auch keine Ausgabe reservierter Karten.

Am Rosenmontag, 27. Februar, veranstaltet der Förderverein des Turnvereins Brombach den Kinderball in der Sporthalle Brombach mit Bewirtung. Für Unterhaltung sorgen ab 14 Uhr Spiele in der fasnächtlich dekorierten Halle. Höhepunkte der Veranstaltung sind der Auftritt der Guggemusik Oktave Chratzer und die Maskenprämierung mit abschließender Luftballonschlacht.