Lörrach Bruch mit den Fastengeboten

Von Martin Braun

„Am Ende geht es um die Wurst!“ war ein zentraler Satz in der Predigt von Andreas Klett-Kazenwadel zur Sommerkirche mit Zwingli am vergangenen Sonntag. Dies spielte zunächst darauf an, dass es Klett-Kazenwadels letzter Gottesdienst hier in Lörrach war, bevor er nach fast zehn Jahren eine neue Pfarrstelle in Ispringen bei Pforzheim übernimmt.

Lörrach. Im Rahmen der Sommerkirche Lörrach: „Mit Zwingli unterwegs!“ hingegen war es ein Auftakt zum „Zürcher Wurstessen“ von 1522, dem Beginn der von Zwingli bewirkten Reformation der Kirche in der Schweiz im Gefolge zu Luther vor 500 Jahren.

Mit dem „Wurstessen von Zürich“ vollzog sich ein demonstrativer Bruch mit den Fastengeboten der Kirche. Es war der Rat der Stadt Zürich, der nach Beratung mit Zwingli und anderen Theologen beschloss, dass alle kirchlichen Vorschriften sich allein an der Bibel und ihren Worten ausrichten müssten. So setzte sich dieses auch in Zürich durch.

Und aus allem ergab sich die Hinwendung zur Freiheit auch für Zwingli: „Lass … dem Christen die freie Wahl!“ Gemeint ist: zu glauben und leben was man als freier und vernünftiger Mensch selbst will.

Der letzte Gottesdienst im Rahmen der Sommerkirche wird am Sonntag, 3. September, um 10 Uhr noch einmal in der Christuskirche dann aber mit Pfarrerin Christine Gellrich stattfinden. Es werden Karten verteilt, die Zwingli als väterlichen Meister zeigen, der liebevoll eine Wiege baut. Huldrych Zwingli entschied sich als Priester der Kirche in reformatorischer Freiheit für die Liebe zu Anna Reinhart, einer Witwe aus Zürich. Sie heirateten am 2. April 1524 kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes Regula, dem weitere Geschwister folgten: Anwärter für die Wiege mit Herz.