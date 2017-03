Lörrach Bruch mit der Markttradition

Nachrichten-Ticker

03:21 Deutsche Industrie vermisst klares US-Bekenntnis zur Kooperation

Berlin - Die deutsche Industrie hat beim Besuch von Kanzlerin Angela Merkel in Washington ein klares Bekenntnis der US-Regierung zu einer engen wirtschaftlichen Kooperation vermisst. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, sagte der dpa: "Darauf hat nicht nur die transatlantische Wertegemeinschaft, sondern die gesamte Weltwirtschaft sehnsüchtig gewartet." Er erinnerte daran, dass deutsche Tochtergesellschaften in den USA fast 700 000 Menschen beschäftigten. "Somit ist Deutschland der drittgrößte ausländische Arbeitgeber in den USA."

03:12 DIHK-Präsident sieht "gravierende" Folgen des Brexit für Deutschland

Berlin - Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Eric Schweitzer, hat vor "gravierenden" Folgen des Brexit für deutsche Unternehmen gewarnt. "Großbritannien ist unser drittwichtigster Exportpartner. Allein im vierten Quartal sind die Exporte um neun Prozent zurückgegangen", sagte Schweitzer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dennoch sprach sich der DIHK-Chef für harte Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien aus. Die EU-Mitgliedschaft beruhe auf der Dienstleistung-, Waren- und Kapitalverkehrsfreiheit sowie der Arbeitnehmer-Freizügigkeit.

02:09 Bundestrainer Prokop gibt Debüt: Zwei Spiele gegen Schweden

Hamburg - Handball-Bundestrainer Christian Prokop gibt am Wochenende sein Debüt. Als Nachfolger von Dagur Sigurdsson betreut der 38 Jahre alte Coach erstmals die Männer-Nationalmannschaft. Die DHB-Auswahl misst sich heute in Göteborg und am Sonntag in Hamburg mit Schweden. Sein stärkstes Team kann Prokop allerdings nicht aufbieten. Sieben Leistungsträger des THW Kiel und der Rhein Neckar Löwen sowie Kapitän Uwe Gensheimer von Paris Saint-Germain und Tobias Reichmann von KS Kielce können wegen der bevorstehenden Achtelfinalspiele in der Champions League nicht auflaufen.

02:07 Gabriel: Mit Washington Vertrauen aufbauen - keine Handelsbarrieren

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel setzt auf eine weitere Annäherung im Verhältnis zu den USA. "Wir sollten Vertrauen aufbauen, keine Handelsbarrieren", sagte Gabriel der "Passauer Neue Presse". "Ich glaube, mit Protektionismus würden die Amerikaner zuallererst sich selbst schaden." Ziel der neuen US-Regierung sei es doch, Arbeitsplätze zu schaffen und den Wohlstand im Land zu fördern. Das funktioniere nur, wenn weltweite Handelsbeziehungen intakt blieben, europäische Zulieferer US-Firmen weiterhin mit Produkten versorgten und europäische Unternehmen in den USA weiter Jobs schaffen können.

01:22 G20-Finanzminister weiter auf Suche nach Kompromiss im Handelsstreit

Baden-Baden - Am zweiten Tag ihrer Beratungen in Baden-Baden bemühen sich die Top-Wirtschaftsmächte heute weiter um eine Einigung im Handelsstreit mit den USA. Offen, ob sich die Finanzminister und Notenbankchefs der G20 auf eine Kompromisslinie zu den künftigen globalen Handelsbeziehungen verständigen können. Üblicherweise bekennt sich die G20-Gruppe in ihrer Abschlusserklärung zum Freihandel und erteilt wirtschaftlicher Abschottung eine Absage. US-Präsident Donald Trump jedoch hatte betont, er werde in seiner Handels- und Steuerpolitik US- Interessen über alles stellen.