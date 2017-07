Lörrach Brücken durch Bewegung

Lörrach-Brombach. Unter dem Titel „Dancing to Connect“ findet am kommenden Sonntag, 16. Juli, 18 Uhr, eine Tanz-Theateraufführung mit Schülern der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule und Tänzern der Battery Dance Company New York im Werkraum Schöpflin statt.

Das großangelegte interkulturelle Tanzprojekt wagt Brückenschläge in der gemeinsamen Bewegung: 2007 erstmals in Freiburg von Carl-Schurz-Haus, Stadt und der Pädagogischen Hochschule entwickelt, ist die renommierte Battery Dance Company unter Leitung von Jonathan Hollander mit seinen fünf Teaching Artists erneut in der Region zu Gast.

In der Neuauflage zum Jubiläum erproben nun auch Jugendliche aus Lörrach mit und ohne Fluchtgeschichte ihre körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten im Tanz und erfahren, wie sie Kultur und interkulturellen Austausch in ihrem direkten Umfeld durch Neugier, Teamgeist und Toleranz aktiv gestalten können.

Eine gemeinsame Choreographie erarbeiten Schüler der 7. Klassen der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule eine Woche lang mit ihren Mitschülern mit Migrationshintergrund aus der Vorbereitungsklasse, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Mit der Choreographin, Tänzerin und „Teaching Artist“ Bethany Lynn Mitchell entdecken sie ihr kreatives Potential. Wie nebenbei verbessern die Jugendlichen spielerisch auch ihre Fremdsprachenkenntnisse, denn die Projektsprache ist Englisch.

Am Ende der Woche stehen öffentliche Aufführungen der erarbeiteten Choreographie ergänzt durch Darbietungen der Profi-Tänzer: In Lörrach am kommenden Sonntag und als Doppel-Event gemeinsam mit den Schülern aus Freiburg und Breisach im Stadttheater Freiburg am Dienstag, 18. Juli, um 15 und 19 Uhr.

Das Projekt wird von der Schöpflin Stiftung unterstützt. Der Eintritt ist frei – Spenden erwünscht.