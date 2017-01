Lörrach (ko). Neuer Name, neues Programm: Der „Treffpunkt ab 50“ heißt seit gestern „PlusPunktZeit“. Dieser bietet diverse Angebote für ältere Menschen und eine Plattform zur Vernetzung an. Vor den 76 ehrenamtlichen Mitarbeitern wurde der bisher geheim gehaltene Name im Alten Rathaus präsentiert.

Die Leiterin Renate Riemensperger gab einen kurzen Überblick über den Weg zur Namensfindung. Gegen den neuen Namen habe gesprochen, dass der alte in Lörrach etabliert sei. Deswegen waren viele Mitglieder auch anfangs gegen eine Änderung. In einer Umfrage sprachen sich 2015 noch vier von fünf Mitgliedern gegen eine Umbenennung aus.

Erst der Auftritt auf der Regiomesse 2016 und die dortige Resonanz bewegte auch die Kritiker zum Umdenken: „Da gehe ich hin, wenn ich alt bin“, war beispielsweise die Aussage eines betagten Besuchers. Junge Leute fühlten sich laut Riemensperger nicht angesprochen. Auch das Durchschnittsalter der Teilnehmer von rund 65 Jahren sprach gegen den alten Namen. „Das war für uns der Wendepunkt. Wir brauchten einen neuen Namen“, bekräftige Riemensperger. „Wir möchten ein Treffpunkt für alle Menschen mit Tagesfreizeit sein.“

Im neuen Programm wird der Name begründet: „Für alle Personen, die eine strukturelle Tagesgestaltung suchen, bedeutet es ein großes Plus, sich an einem Punkt zu treffen und die Zeit zu teilen.“ Die Namensvorschläge wurden nach den Kriterien Identität, soziale Komponente, Gesellschaft und Marketing überprüft. Im Januar soll es zu jedem Wort aus dem Namen eine Sonderveranstaltung geben. Elke Hillesheimer erzählte vom neu eingerichteten Angebot zum Thema Zeit, Uwe Kimmler berichtete von den Anfangsjahren.

„Der PlusPunktZeit lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Mitarbeiter“ lobte Oberbürgermeister Jörg Lutz. Insbesondere dankte er der Projektgruppe unter der Leitung des Mediators Armin Geilenkirchen, die den neuen Namen erdacht hat: Hubert Bernnat, Rosemarie Chafard, Brigitte Hertl, Heidi Merle, Hilmar Peter, Petra Pompé und Helmut Porsche.

Im vergangenen Jahr gab es rund 850 Veranstaltungen, gestaltet von 36 verschiedenen Gruppen. „Ich glaube mit dem neuen Namen ist der Spagat zwischen der Zielgruppe ältere Menschen und dem gleichzeitig offenen Angebot für jüngere gut gelöst“, befand Lutz. „Gerade in Zeiten, in denen Menschen immer mehr in den sozialen Medien zu versinken drohen, ist ein solcher Treff gut für die Disskusionskultur und ein schöner Brückenschlag zwischen Alt und Jung.“