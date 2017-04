Nachrichten-Ticker

02:11 Schweden verstärkt nach Anschlag in Stockholm Terrorabwehr

Stockholm - Die schwedischen Behörden sind nach dem mutmaßlichen Terroranschlag von Stockholm in Alarmbereitschaft. Zehn Tage lang sollen alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden, sagte Ministerpräsident Stefan Löfven. Die Kontrollen könnten um weitere 20 Tage verlängert werden. Der Täter war am Nachmittag mit einem offensichtlich gekaperten Lastwagen durch eine Einkaufsstraße gerast und in ein Kaufhaus gefahren. Dabei wurden mindestens vier Menschen getötet und 15 verletzt. Am Abend nahm die Polizei eine Person fest, "die Verbindungen zu dem Fall haben kann", wie es hieß.

02:08 Von der Leyen: Keine Beteiligung an US-Einsätzen in Syrien

Berlin - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen schließt eine deutsche Beteiligung mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen an möglichen weiteren US-Angriffen in Syrien aus. Die deutschen Tornados hätten in der Koalition gegen den Terror eine sehr klare Aufgabe, nämlich im Kampf gegen den IS aufzuklären, sagte von der Leyen dem SWR. Dies habe nichts mit der Frage von Chemiewaffen und Präsident Baschar al-Assad zu tun. In der ARD sagte die Ministerin: "Wir müssen und wir wollen unseren Fokus auf den Kampf gegen den IS legen."

01:12 "Let's Dance": Ex-Eisschnellläuferin Friesinger-Postma raus

Berlin - Die Ex-Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma muss die RTL-Show "Let's Dance" verlassen. Die 40-Jährige schied am Abend in Runde vier mit ihrem Tanzpartner, dem Profi Erich Klann, aus. Nach dem Votum der Jury um Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi sowie der Abstimmung der Zuschauer landete das Paar auf dem letzten Platz und ist somit raus aus dem Wettbewerb. Am Freitag in zwei Wochen kämpfen die zehn verbliebenen prominenten Kandidaten weiter um den Show-Titel "Dancing Star".

01:10 Die baskische Untergrundorganisation ETA gibt ihre Waffen ab

Madrid - Fünfeinhalb Jahre nach ihrem Gewaltverzicht will die baskische Untergrundorganisation ETA heute den Behörden ihre Waffen übergeben. Die Aktion ist im französischen Bayonne an der Grenze zum spanischen Baskenland geplant. Alle Waffen, die man besessen habe, seien nun "in den Händen der Zivilgesellschaft", heißt es in einem Brief der ETA an die BBC. Die ETA führte in Spanien jahrzehntelang einen blutigen Kampf für ein unabhängiges Baskenland. Sie tötete mehr als 800 Menschen. 2011 verkündete sie ihren Gewaltverzicht und verübte seitdem keine Anschläge mehr.

00:28 Messerattacke im ICE - Angreifer überwältigt

Aschaffenburg - In einem ICE nahe Aschaffenburg hat ein Mann einen anderen Fahrgast mit einem Messer attackiert und verletzt. Der stark alkoholisierte Angreifer wurde am Abend durch mehrere Polizisten und Bundeswehrsoldaten, die zufällig in dem Zug saßen, überwältigt. Ein politischer oder terroristischer Hintergrund könne nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 43-jährigen Niederländer. Er attackierte sein Opfer grundlos. Der Angreifer soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.