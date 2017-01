Lörrach (ov/bk). Lörrach hat sich als Energiestadt und Trägerin des European Energy Award in Gold das Ziel gesetzt, bis 2050 zu einer klimaneutralen Kommune zu werden. Eine Verminderung des Ausstoßes von Treibhausgasen aus dem Verkehrssektor ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der Klimaziele, betont die Verwaltung in einer Mitteilung. Sie verfolgt eine Strategie der Verkehrsentwicklung, die auf eine Förderung umweltfreundlicher und zukunftsfähiger Mobilitätsformen ausgerichtet ist.

Für den Individualverkehr biete Carsharing eine attraktive Alternative zum eigenen PKW, betont die Stadt. In Lörrach ist mit Stadtmobil Südbaden ein regional großer Carsharing-Anbieter mit sieben konventionellen und drei elektrisch betriebenen Fahrzeugen vertreten. Die Fahrzeuge verteilen sich auf die Stationen Bahnhofstraße/Velöhalle und Kreuzstraße/Niederfeld-Quartier (beide Standorte mit konventionellen und elektrischen Fahrzeugen), Franz-Ehret-Straße/Bahnhof Brombach sowie Weiherweg/Fridolinschule in Stetten (nur konventionelle Fahrzeuge). Seit Dezember 2015 gibt es zusätzlich das Elektro-Carsharing-Angebot my-e-car von Energiedienst und Stadtmobil Südbaden mit drei E-Fahrzeugen an der Wallbrunnstraße, Haagener Straße und der Konrad-Adenauer-Straße sowie einem Netz von rund 90 Schnellladesäulen in Südbaden, fünf davon in Lörrach. Geladen wird 100 Prozent Ökostrom aus regionaler Wasserkraft. An den Stromtankstellen können neben den Carsharing-Fahrzeugen auch private E-Fahrzeuge mittels Kreditkarte geladen werden. Mit der Entstehung neuer Siedlungen, wie zum Beispiel Belist, ist der Ausbau des Angebotes geplant. Die Entwicklung im Carsharing in den vergangenen Jahren zeigt eine deutliche Zunahme der angemeldeten Nutzer. So ist deren Anteil bei Stadtmobil Südbaden seit 2013 um über 50 Prozent gestiegen, und auch das zusätzliche Angebot an E-CarSharing Fahrzeugen konnte in kurzer Zeit einen Erfolg verbuchen.