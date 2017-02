15:58 5,7 Millionen Älteren droht Armut oder Ausgrenzung

Berlin - Immer mehr älteren Menschen in Deutschland drohen Armut oder soziale Ausgrenzung. Waren 2010 noch 4,9 Millionen Menschen im Alter von 55 und älter betroffen, stieg deren Zahl seither kontinuierlich auf zuletzt 5,7 Millionen. Dies geht aus aktuellen Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat hervor, auf die die Linke-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann aufmerksam machte. Damit waren 2015 20,8 Prozent aller Menschen im Alter von 55 und älter von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. EU-weit liegt der Anteil leicht unter dem in Deutschland.

15:18 Missbrauch von Leistungen durch Flüchtlinge noch nicht ausgeschlossen

Nürnberg - Der Missbrauch von Sozialleistungen durch Flüchtlinge ist trotz der eindeutigen Registrierung über Fingerabdrücke noch nicht völlig ausgeschlossen. Grund ist, dass viele Behörden, die Geld an Asylbewerber herausgeben, noch nicht in der Lage sind, selbst Fingerabdrücke zu nehmen. So können sie diese nicht mit den Fingerabdrücken im Kerndatensystem des Ausländerzentralregisters abgleichen. Asylsuchende könnten deshalb mit falschen Angaben dort Leistungen beantragen, teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit.