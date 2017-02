Lörrach (ndg). Die Bürgerstiftung Lörrach kauft das Haus an der Baumgartnerstraße auf dem Campus Rosenfels, in dem der CVJM das Schülercafé „Kamel-ion“ betreibt. Das vermeldet die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lörrach und Steinen in der aktuellen Ausgabe ihrer Gemeindezeitung (DAZ). Der Kirchengemeinde gehört das Gebäude. Ursprünglich wollte die Stadt Lörrach die Immobilie erwerben. Diese Pläne haben sich jedoch im Zuge von Sparmaßnahmen zerschlagen.

Der Kaufvertrag befindet sich laut DAZ in der Vorbereitung. Die Gemeindeversammlung hat dem Verkauf zugestimmt. Weiter heißt es in dem Artikel: „Sobald das Haus im Besitz der Bürgerstiftung ist, soll ein längerfristiger Plan für die dringend nötige Haussanierung umgesetzt werden. Der CVJM wird Mieter bleiben. Die Miete wird die Stadt Lörrach übernehmen und an die Bürgerstiftung zahlen, die davon einen Teil der Sanierungsmaßnahmen bezahlen will. Das bedeutet, dass das Schülercafé in dem Haus bleiben kann.“ Das war dem CVJM wichtig (wir berichteten).