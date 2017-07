Lörrach Bürgerstiftung überdenkt Gastro-Konzept

Lörrach (bk). Die Lörracher Bürgerstiftung wird das gastronomische Konzept ihrer Benefiz-Gala überarbeiten. Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigte sich die Stiftungsvorsitzende Ute Lusche außerordentlich dankbar für das langjährige Engagement der teilnehmenden Gastronomen, deren Kochkünste stets ein tragendes Element der Gala gewesen sind. Indes wird die bekannte kulinarische Inszenierung in diesem Jahr letztmals zu erleben sein.

„Angesichts der engen personellen Situation in der hiesigen Gastronomie sind wir sehr dankbar, dass für uns auch in diesem Jahr die Restaurants ’Kranz’ (Lörrach), ’Maien“ (Lörrach-Tüllingen), ’Krone’ (Weil am Rhein), ’Kranz’ (Inzlingen) und nicht zuletzt das ’Inzlinger Wasserschloss’ kochen werden. In dieser Form wird dies aber künftig leider nicht mehr der Fall sein“, bedauern Lusche und André Marker, Vorsitzender des Stiftungsrats in einem Schreiben. Es sei einfach nicht mehr allen Wirten möglich, in der jetzigen Form an der Veranstaltung teilzunehmen, erläuterte Lusche.

Die Stiftung werde nach der Gala am 14. Oktober ein Komitee ins Leben rufen, um künftig „manches neu zu gestalten“. Im Grundsatz stehe die Benefiz-Gala aber nicht in Frage.

Der Abend zählt zu den gesellschaftlichen Höhepunkten der Stadt. Die Erlöse fließen in die Projekte der Bürgerstiftung, die wiederum der Stadt Lörrach zu Gute kommen.