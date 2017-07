Lörrach Bunt, fröhlich und laut

Lörrach (lhk). In Kooperation mit der christlichen Jugendorganisation „Young Life“ organisiert die Schüler-AG „Service Club“ der Freien Evangelischen Schule (FES) unter dem Motto „Putting faith into action“ soziale Projekte in und um Lörrach. Nach einem Weihnachtsfrühstück für Obdachlose, einem Spaziergang mit Senioren und einem Nachmittag mit Flüchtlingen, beendet die AG das Schuljahr aktuell mit einem Projekt für die Stadt Lörrach. Seit gestern arbeiten die 38 Schüler an der Verschönerung der Unterführung Kirch-/Wallbrunnstraße.

Im letzten Schuljahr startete der „Service Club“ mit fünf Schülern und bemalte die nördliche Seite der Unterführung, nun verleihen 38 Freiwillige der südlichen Seite einen neuen Anstrich.

Noch nicht bunt, aber schon fröhlich und laut ging es gestern in der Unterführung los: Die Schüler deckten die Wand mit weißer Farbe ab und die Bilder aus dem vergangenen Schuljahr wurden aufgebessert – Kritzeleien wurden entfernt.

Heute und am Montag werden sich die Schüler an die eigentlichen Gemälde wagen. In diesem Jahr sollen die Motive die Wege in die Schweiz zeigen, so der Wunsch des Fachbereichsleiters Straßen/Verkehr/Sicherheit, Klaus Dullisch, wie Nina Ricca von „Young Life“ im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. Dullisch hatte die Vorbereitung für die Gestaltung beauftragt.

Mehrere kleine Motive wie das Vitra Design Museum in Weil am Rhein, das Inzlinger Wasserschloss, der Roche-Turm in Basel, Rheinfelden oder Riehen werden künftig die triste Fußgängerunterführung aufhellen. Neben den bunten Gemälden werden auch die zugehörigen gelben Ortsschilder die Wände schmücken.

Die kleinen Motive sind ab kommenden Montag, 24. Juli, 15 Uhr, zu bestaunen.