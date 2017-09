Lörrach Bunter Motorrad-Mix und jede Menge Accessoires

Lörrach (lu). Da lachte das Biker-Herz: Wo man auch hinschaute in der großen Halle der Metall- und Rohstoffverwertung Baumgartner in der Schwarzwaldstraße: Alles drehte sich am Samstag um das beliebte Zweirad. Bereits zum neunten Mal hatte der Verein Teilemarkt Lörrach, bestehend aus einem Team von sechs Personen um den Vorsitzenden Rudi Neumann, diesen Event organisiert. Von der chromblitzenden Harley, dem wieder aufgebauten Oldtimer bis hin zu allen erdenklichen Ersatzteilen und Motorrad-Utensilien war wieder alles dabei.

Rund 40 Aussteller, zumeist aus der hiesigen Region, Freiburg, der Ortenau und vom Bodensee, waren präsent. Bedingt durch den morgendlichen Regen waren die Anbieter diesmal vermehrt in die Halle umgezogen statt auf dem Außengelände ihre Stände und Fahrzeuge aufzubauen. „Es hat aber alles wunderbar gepasst“, zog Neumann ein positives Fazit – und denkt schon an das Zehnjährige im nächsten Jahr.

„Ich selbst restauriere gerne, bin regelrecht angefressen von Motorrädern“, gestand der Vorsitzende. Und genau aus dieser Leidenschaft schöpft der 55-Jährige, der auch regelmäßig Gast beim größten europaweiten Oldtimermarkt ist, der Veterama in Mannheim, seine Motivation zum Angebot eines Motorrad-Teilemarktes. Er habe eine solche Veranstaltung mal in der Schweiz kennengelernt und sogleich gedacht, dass dies auch etwas für Lörrach wäre. Mit einigen Gleichgesinnten hat er den Teilemarkt 2008 erstmals auf die Beine gestellt, damals noch in der alten TÜV-Halle. Nach wie vor gibt es gute Kontakte in die Schweiz. Und so steht für Neumann & Co. bereits nächstes Wochenende der Motorrad- und Oldtimermarkt in Langenthal fest im Terminkalender.

Jetzt aber hat sich der Verein über einen neuerlich bunten Mix an Zweirädern und Accessoires gefreut. „Wer was zum Restaurieren braucht oder einfach nur fachsimpeln will in entspannter Atmosphäre, der liegt bei uns richtig“, macht Neumann deutlich. Und in der Tat: Von der Kawasaki bis zur Harley und zum kleinen Moped, von der Lampe, Felge, Klingel, dem Tacho bis zum Emblem oder von der gebrauchten Motorradjacke bis zum Stiefel, zum Handschuh und zur Tasche: Da wurden auch dieses als wieder sowohl Freaks als auch Zweiradneulinge fündig.