Gaukler, Musiker, Schausteller und Tänzer machen den Citymarkt vom 21. bis 25. September zu einem bunten Spektakel rund ums Lörracher Rathaus. Von Guido Neidinger Lörrach. „Es wird ein kleiner aber feiner Markt für die ganze Familie“, verspricht Mireille Schleith. Die Marktmeisterin wird Lörrach verlassen und in Jena „Soziale Arbeit“ studieren. Den Citymarkt und den Weihnachtsmarkt im Dezember betreut sie aber noch federführend. Ihre Nachfolge wird demnächst geregelt. Die in allen Bereichen der Stadt notwendigen Sparmaßnahmen sind laut Schleith auch beim Citymarkt angekommen: „Wir haben das Programm etwas gestrafft.“ Übrig bleibt trotzdem eine bunte und vielfältige Veranstaltung mit Jahrmarkt, Rummel und Konzerten auf dem Bahnhofsplatz, dem Sarasinweg und dem Parkplatz des Finanzamtes. Die Stadt lässt sich den Citymarkt nach Abzug der Einnahmen rund 30 000 Euro kosten. Oberbürgermeister Jörg Lutz wird den Citymarkt am Mittwoch, 21. September, um 18 Uhr mit einem Fassanstich und anschließendem Freibierausschank eröffnen. Auf dem Bahnhofsplatz bieten Händler ihre Waren feil, darunter Leder-, Schmuck, Textil- und Haushaltswaren. Auf dem Rathausplatz unterhalten Schausteller mit Boxautos, Kinderkarussells, Glücks- und Geschicklichkeitsspielen. Große Fahrgeschäfte wie das auf dem Flyer des Citymarkts abgebildete Kettenkarussell gibt es nicht. „Dafür fehlt uns der Platz“, begründet Schleith die Einschränkung. Auch der Mittelaltermarkt entlang des Sarasinweges ist kein wirklicher Mittelaltermarkt. „Es ist eher ein Schaufenster, das zeigt, wie ein Mittelaltermarkt sein kann“, erklärt Kooperationspartner Benjaman Groß, der für diesen Teil des Citymarktes verantwortlich ist. Hier können Kinder an der Armbrust ihr Können zeigen, Zinnfiguren gießen oder auf Entdeckungstour im Heerlager gehen. Außerdem wird über dem Feuer gekocht und die Geschichte des Schwertes erzählt. Verzichten müssen die Besucher auf den unterhaltsamen Folterknecht. Er fiel laut Schleith den Sparmaßnahmen zum Opfer. Zum Ort der Begegnung wird wieder der Finanzamtsparkplatz mit Gastronomieständen, Bühne und Sitzgelegenheiten. Das abwechslungsreiche Programm kann an allen Tagen kostenlos genutzt werden. So findet zum Beispiel ein Bardentreffen statt. Es gibt viel Musik. Ihren ersten Auftritt haben Bewohner des Erich-Reisch-Hauses mit ihrer Band „Nautic“. Neben anderen Bands spielen die Schülerband der August-Macke-Schule Kandern und WackyFlash. Mittelalterliche Musik steht am Samstag im Vordergrund, zum Beispiel mit Priratenrock der Band Elmsfeuer oder dem Duo Saitenstreich. Am Sonntag ist die Gruppe „querbeet“ mit Hits der 70er und 80er Jahre zu Gast.