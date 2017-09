Lörrach Bus auf Abruf

Von Nele Höfler

Der Stadtbusverkehr in Lörrach soll nach dem Gutachten durch das Büro PTV weiter optimiert werden. Da die Auslastung in den Ortsteilen bislang zu gering für einen regulären Linienbus ist, wird ein Großraumtaxi auf der Linie 10 eingesetzt. Daneben existiert seit Jahren auch das Anrufsammeltaxi (AST) für das übrige Stadtgebiet. Vielen Lörrachern ist aber noch immer nicht klar, wie dieses genau funktioniert.

Lörrach. Das AST ist eine Sonderform im öffentlichen Nahverkehr. Eine Art Bus auf Abruf: Es deckt Strecken ab, auf denen sich wegen des geringen Fahrgastaufkommens, ökologisch und wirtschaftlich kein regulärer Busverkehr lohnt. Arne Lüers, Mobilitätsexperte der Stadt Lörrach, erklärt: „In Zeiten geringer Nachfrage lohnt sich der Buseinsatz nicht. Das AST ermöglicht es uns als Stadt, trotzdem ein Mobilitätsangebot bereitzustellen.“

Das AST fährt in der Lerchenstadt bei Bedarf anstatt eines Linienbusses auf den Linien 6, 8 und 16 (siehe Infokasten). Für die Abendstunden wurden im Jahr 2016 zusätzliche AST-Fahrten auf der Linie 16 eingeführt.

Wer das Angebot nutzen möchte, darf allerdings nicht zu spontan sein: Mindestens eine halbe Stunde vor Abfahrt muss der Fahrtwunsch beim Taxiunternehmen Maxi Taxi – es betreibt auch die Ortsbuslinie 10 im Auftrag der Stadtwerke – telefonisch angemeldet werden. Mitgeteilt werden müssen: Name, Anzahl der Personen, fahrplanmäßige Abfahrtszeit, sowie Einstiegs- und Zielhaltestelle. Melden sich bis zu vier Personen an, werden Mitfahrende von einem Auto abgeholt, handelt es sich um eine größere Gruppe, werden Kleinbusse oder sogar reguläre Linienbusse eingesetzt.

Angenommen wird das Angebot laut Lüers verhältnismäßig gut: „Monatlich werden mit dem AST etwa 60 bis 70 Fahrten durchgeführt.“ Oftmals handle es sich bei den Mitfahrenden um ältere Menschen auf dem Weg zum Supermarkt oder um Jugendliche, die sonst ein reguläres Taxi nutzen würden, wenn abends keine Busse mehr fahren, ergänzt Sahiner Sebahattin, Geschäftsführer von Maxi Taxi.

Dank der Stadt als Kostenträger ist eine Fahrt mit dem AST für die Fahrgäste überraschend günstig. „Die Kunden zahlen 2,40 Euro, wie für den normalen Bus. Den Restbetrag übernimmt die Stadt. Monats-, Wochen- und Tagestickets gelten auch im AST“, sagt Sebahattin.

„Für die Stadt fallen so nur Kosten für die Busverbindung an, wenn das AST benötigt wird“, erklärt Lüers. Um die Abrechnung zwischen Stadt und Taxibetreiber möglichst einfach zu halten, kontrolliert der erste Fahrgast beim Einsteigen, ob das Taxameter neu gestartet wird. Der als letztes aussteigende Mitfahrer quittiert mit seiner Unterschrift und Adresse den Taxameterstand.

Zukünftig soll die Fahrplandarstellung an den Bushaltestellen angepasst werden und so das AST auch in die Fahrplandarstellung der jeweiligen Buslinie integriert werden. Geprüft wird zur Zeit von der Stadt auch, ob eine mögliche Ausweitung des AST-Angebots vorgenommen werden soll.

Fahrgäste müssen ihren Fahrtwunsch mindestens 30 Minuten vor dem Abfahrtszeitpunkt laut Fahrplan oder nach längerer Vorbestellung unter Tel. 07621/3440 (kostenpflichtig) anmelden. Der Fahrplan und gesammelte Informationen zum AST unter www.sweg.de/html/media/stadtverkehr_loerrach.html