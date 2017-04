Lörrach Bus touchiert Radfahrer

Lörrach. An der Einmündung der Tullastraße in die Basler Straße hat ein Bus am Dienstag gegen 13.55 Uhr einen bevorrechtigten Radfahrer erfasst. Der Radler wurde umgestoßen. Durch das Abbremsen des Busses prallte eine 67 Jahre alte Frau gegen den Vordersitz und verletzte sich leicht, so die Polizei. Busfahrer und der Radfahrer tauschten ihre Personalien aus, der Radfahrer humpelte anschließend in Richtung Schweizer Grenze. Die leicht verletzte Frau bat den Busfahrer um die Personalien, was dieser jedoch verweigerte. Deshalb wurde der Vorfall von der Geschädigten bei der Polizei angezeigt. Zeugen des Unfall, vor allem auch der beteiligte Radfahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, zu melden.