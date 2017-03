Lörrach Calmund und die  Netzwerker

Von Guido Neidinger

Die Lörracher Regio-Messe öffnet am kommenden Samstag für neun Tage ihre Pforten im Grütt. Als Stargast wird Reiner Calmund erwartet. Mit der Gründung des Clusters „Lörrach innovativ“ steht außerdem ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmen auf dem Programm.

Lörrach. „Das tolle Wetter spielt uns beim Aufbau in die Karten“, freut sich Regio-Geschäftsführerin Natalia Golovina über den anhaltenden Sonnenschein, um einen Wunsch hinzu zu fügen: „Während der Messe sollte es etwas wolkiger und nicht ganz so warm sein.“ Ansonsten bestehe die Gefahr, „dass der Gartentrieb bei den Menschen erwacht“. Und das könnte die von ihrem Kollegen Thomas Platzer angestrebte Zahl von 60 000 Besuchern in Gefahr bringen.

Damit das nicht passiert, haben die Macher der Regio-Messe mit komplett ausverkauften Messeflächen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm vorgesorgt. Zudem dürfte sich ein Prominenter als Publikumsmagnet erweisen. Der Besuch des früheren Fußball-Managers Reiner Calmund und heutigen Moderators und Buchautors fiel der Messeleitung allerdings genau genommen in den Schoß. Die in Hauingen ansässige Bauelemente-Firma Vomstein wollte eigentlich Joe Kelly als Stargast verpflichten. Weil dem Extrem-Sportler jedoch ein TV-Auftritt dazwischen kam, sprang Reiner Calmund ein. Der schlagfertige und schwergewichtige Calmund wird am Samstag, 25. März gegen 15 Uhr bei Vomstein in Halle 10 zu Gast sein. Mit welchem Thema er vor die Messebesucher tritt, wusste Thomas Platzer gestern noch nicht genau. In seinen Vorträgen stellt Calmund mit seiner Erfahrung, die er als Fußball-Manager und Führungskraft über Jahrzehnte gesammelt hat, Bezüge zur Wirtschaftswelt her. Er geht auf die Themen Motivation, Teamgeist und Führungskompetenz ein und zeigt Unterschiede und Parallelen zwischen Profifußballclubs und konventionellen Unternehmen außerhalb der Fußballwelt auf.

Konventionelle Unternehmen warten ebenfalls mit einer Besonderheit an der Regio-Messe auf. Die Duale Hochschule Lörrach, die VDI Bezirksgruppe Hochrhein-Lörrach, das Schülerforschungszentrum Phaenovum und die Firma Fabb-It laden zur Gründungsveranstaltung des Netzwerks „Lörrach Innovativ – Auf dem Weg zur Industrie 4.0“ ein.

Die Initiative zielt auf innovative Projekte, die im Umfeld von Digitalisierung und Industrie 4.0 von Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern, zum Beispiel Hochschulen und Start-up-Unternehmen, durchgeführt werden.

Durch die Einbindung von Schülern, Studenten und Auszubildenden soll auch ein Beitrag zur Förderung von Informatik und Technik und damit für eine spätere Standortsicherung Südbadens geleistet werden.

Die Netzwerkpartner haben bereits erste Pilotprojekte initiiert und wollen im Rahmen der Gründung des Netzwerks „Lörrach Innovativ“ weitere Kooperationspartner gewinnen. Die Gründungsveranstaltung, an der auch der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz teilnimmt, findet am Mittwoch, 22. März, 18 Uhr, statt. Die Sonderschau „Lörrach Innovativ“ kann an allen Messetagen in Halle 11 besucht werden. n Infos zur Regio-Messe unter www.messe-loerrach.de