Lörrach CDU möchte IVK wieder aktivieren

Lörrach. Die CDU-Stadtratsfraktion hat gestern den Antrag eingereicht, die seit Jahren nicht mehr einberufene Projektkommission Integrierte Verkehrskonzeption (IVK) „unverzüglich zu aktivieren“. Stadtrat Bernhard Escher schreibt in seiner Begründung: „Seit Monaten ist zunehmend feststellbar, dass seitens der Stadt straßenverkehrsrechtliche Anordnungen verfügt wurden, ohne entsprechende Gremien zu informieren.“

Außerdem betont er: „Die Kommission IVK wurde ursprünglich geschaffen, um sachkundige Einwohner und ständige Vertreter aus den Fraktionen über straßenverkehrsrechtliche Belange und Absichten der Stadt vorab zu informieren, diese zu diskutieren und abzustimmen. Ziel der IVK, die sich bereits bewährt hatte, war eine breitere Zustimmung derartiger Maßnahmen in der Bevölkerung.“

Zudem spreche für die „sofortige Aktivierung“ der IVK, dass es der Stadt Lörrach bis dato nicht gelungen sei, einen ausgebildeten Verkehrsplaner für das „dringend erforderliche städtische Gesamtverkehrskonzept mit Machbarkeitsstudien“ zu finden.

Außerdem hat sich Escher per Einschreiben an der Regierungspräsidium Freiburg gewandt und bittet um Überprüfung der verkehrsrechtlichen Anordnung der Stadt Lörrach an der Kreuzung Basler-/Damm- und Obere Riehenstraße. Die Stadt hatte Ende des vergangenen Jahres „ohne die Öffentlichkeit und städtische Gremien zu informieren“, so Escher, rot markierte Aufstellbereiche für Fahrräder mit bevorrechtigter Ampelschaltung auf den Zufahrtsstraßen Damm- und Obere Riehenstraße installiert. Dies habe zu „unverhältnismäßig hohen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt“, die bis heute anhalten.