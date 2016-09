Ein verheirateter Lebemann, ein stockkonservativer Buchhalter sowie jede Menge Missverständnisse und unerwartete Wendungen: Das sind die Zutaten der Komödie „Schließ die Augen, denk an England“ der Amateurtheatergruppe „miniMix“. Unter der Regie von Anja Friedel feierte diese am Samstag mit dem Stück von John Chapman und Anthony Marriot in der ausverkauften Alten Halle in Haagen eine gelungene Premiere. Lörrach-Haagen (was). Inhaltlich begaben sich die Zuschauer auf eine Zeitreise und fanden sich im Brüssel des Jahres 1990 wieder: Dort lebt Sir Justin Holbrook (Michael Wüst), Vorstandsmitglied der European Investment Corporation und ein verheirateter Lebemann. Zudem leidet er unter einem nervösen Herzversagen, dem Stokes-Adams-Syndrom. Eines Morgens – tags zuvor ist er von einer Geschäftsreise zurück gekehrt – überrascht ihn sein überaus konservativer Buchhalter James Pullen (Harald Nowotny) im Büro bei einem Stelldichein mit der Agenturdame Stella (Anja Friedel). Als kurze Zeit später auch noch Holbrooks Ehefrau Valerie (Britta Klettke) unerwartet auftaucht, nimmt das Unheil seinen Lauf: Ein nervöser Herzanfall folgt auf den nächsten. Doch damit nicht genug: Kaum hat sich Holbrook erholt, sucht ihn der Staatsbeamte Sir Frederick Goudhurst (Roger Jüngling) auf und überbringt schlechte Nachrichten. Der griechische Ölmagnat Spiros Niros (Giuseppe Russo) möchte Anteile an Holbrooks Firma kaufen und droht anderenfalls mit dem Abzug seines kompletten Geldes aus dem europäischen Finanzmarkt. Diese Katastrophe versuchen Goudhurst, Valerie und Pullen mit einem kleinen Schwindel zu verhindern. Als sich d jedoch auch noch Pullens Frau Joyce (Cornelia Sommer) und Niros Anwalt Mister Rubenstein (Frank Krey) im Büro einfinden, ist das Chaos perfekt. Gekonnt setzten die acht Darsteller die Irrungen und Wirrungen des Zweiakters in Szene und starteten mit ihrem humorvollen Spiel einen Angriff auf die Lachmuskeln des Publikums. Dabei ging besonders Harald Nowotny als Buchhalter Pullen in seiner Rolle voll auf und konnte die Zuschauer von Anfang an in seinen Bann ziehen. Doch auch Guiseppe Russo sorgte gleich bei seinem ersten Auftritt als Ölmagnat Niros mit schwarzer Lockenmähne, Brille und Akzent erfolgreich für einen Heiterkeitsausbruch unter den Besuchern. Ebenso wussten Michael Wüst als kranker Lebemann, Anja Friedel als dessen Affäre oder Cornelia Sommer als Joyce Pullen in ihren Rollen zu überzeugen und sorgten – zusammen mit den restlichen Akteuren – für einen unterhaltsamen, kurzweiligen Abend mit schnellen Wendungen und einem unerwarteten Ende. Im Anschluss an die gelungene Premiere – das Publikum spendete tosenden Beifall – luden die Darsteller ihre Gästen zudem zur 80er-Jahre Aftershow-Party, um den erfolgreichen Auftakt zu feiern. n Weitere Vorstellungen der Komödie sind am 16., 17., 18., 24., 25. und 30. September sowie am 1., 14. und 15. Oktober. Beginn ist jeweils 20 Uhr, außer an den beiden Sonntagen, 18. und 25. September. Dort findet die Vorstellung bereits um 15 Uhr statt. Karten kosten 13 Euro und sind im Vorverkauf unter Tel. 07627/92 45 84 oder 0173/515 94 04 (ab 20 Uhr) erhältlich.